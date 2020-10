San Marco, Merla “Ad oggi, 46 positivi al COVID”

San Marco in Lamis, 29 ottobre 2020. “Come da comunicazione inviatami oggi dalla Prefettura di Foggia, a San Marco in Lamis risultano attualmente 46 persone positive al Covid-19 e 52 in sorveglianza ed isolamento fiduciario. Purtroppo il numero dei contagi è salito nel giro di pochi giorni e dobbiamo tutti adottare comportamenti responsabili per cercare di contenere la diffusione del virus. Rinnovo l’invito a rispettare le regole sanitarie: indossare la mascherina, uscire solo per motivi di necessità, mantenere la distanza di almeno un metro ed evitare gli assembramenti. Ricordo a tutti che, qualora il numero dei contagi dovesse ancora aumentare, sarà inevitabile adottare misure ulteriormente restrittive”. Lo rende noto il sindaco di San Marco in Lamis,