Tutolo “A Lucera 126 positivi COVID, punta di un iceberg”

Lucera, 29 ottobre 2020. “Colgo questo momento per pregarvi ancora una volta di avere la massima precauzione. Io vi chiedo scusa se ripeto spesso questa preghiera ma sono sinceramente preoccupato. Il numero dei contagiati è sicuramente destinato a crescere e solo nostri comportamenti virtuosi e responsabili possono dare effetti positivi. Il dato di oggi è di 126 contagiati ma temo che sia questa la punta di un iceberg. La maggioranza di essi sta bene ma per diversi è stato necessario ricorrere al ricovero in ospedale. Niente paura ma consapevolezza della Delicatezza del momento. Buona serata a tutti e di nuovo grazie a tutti per il gentile pensiero”.