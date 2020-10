Zio Giovanni compie 111 anni: compleanno da record nel Foggiano

Roseto Valfortore (Foggia), 29/10/2020 – “Ciao Inchiostro di Puglia,

Questo “giovanotto” (in una foto dell’anno scorso) è Giovanni. Per tutti, semplicemente lo “Zio”. Qui a Roseto Valfortore, un paesino con poco più di 1.000 abitanti nella provincia di Foggia. Ti scrivo per dirti che oggi “Zio” Giovanni compie 111 ANNI!!!