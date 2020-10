Zullo “Emiliano non ha saputo organizzare i trasporti e ora chiude le scuole”

Bari, 29 ottobre 2020. “In altri Paesi Europei si chiude tutto, per un mese, tranne la Scuola. Ma anche in Italia molte Regioni non chiudono completamente la Scuola. Ma Emiliano-Lopalco in Puglia lo fanno, come se fosse stata la riapertura delle scuole ad aver provocato i contagi, invece a farlo sono stati i servizi di trasporto degli studenti che hanno determinato assembramenti durante il viaggio ad aver creato la diffusione dei contagi.

“Non si colpevolizzi la Scuola, per altro con i ‘banchi a rotelle’ e con tutto il lavoro svolto dagli operatori scolastici per garantire la sicurezza, e non si colpevolizzino i ragazzi che hanno seguito le lezioni. Piuttosto Emiliano e Lopalco guardino alle loro responsabilità e si chiedano in coscienza cosa hanno fatto per evitare assembramenti di studenti nei pullman e nei treni quando questi, costretti a stare l’uno sull’altro per carenze e disorganizzazione si recavano a scuola e dalla scuola a casa? Nulla!

“Troppo facile affermare ora che la riapertura delle scuole ha causato il diffondersi del virus. Ma la riapertura delle scuole era prevista, che la seconda ondata pure quello che Emiliano e Lopalco non hanno previsto era la necessità di distanziamento nei mezzi di trasporto. Grave quello che sta avvenendo in Puglia. Emiliano è inadeguato, non pu? governare una Regione, va commissariato quanto prima, prima che faccia ancora più danni”.

Lo dichiara il consigliere regionale, Ignazio Zullo.