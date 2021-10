Apricena, inaugurata la “casa della salute” un nuovo polo sanitario

STATO QUOTIDIANO – Apricena 29/10/2021

“Un’altra giornata storica per la nostra città: inaugurata la “casa della salute”.

un nuovo polo sanitario” Inizia così il sindaco di Apricena Antonio Potenza tramite la sua pagina Facebook fa sapere alla propria cittadinanza che la città avrà a disposizione un nuovo polo sanitario:

“Carissimi, con soddisfazione e orgoglio vi comunico che questa mattina abbiamo inaugurato il nuovo polo sanitario in Via Modena. Locali nuovi e confortevoli, operatori e utenti soddisfatti ed entusiasti. Una vecchia scuola, abbandonata per anni, l’abbiamo concessa all’ASL Foggia, da oggi abbiamo una vera e propria CASA DELLA SALUTE, come l’ha definita l’assessore Lopalco. Ringrazio l’Asl e la Regione per la collaborazione, la sensibilità e l’impegno nel raggiungere questo grande traguardo.