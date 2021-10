“Donna” Beatrice Heredia “eroina conosciuta” del sec. XVI

Per il periodo 1507-1528 è castellano di Manfredonia Lorenzo Hernandez de Heredia (Lorenzo di Reggio), al quale si deve una relazione su La fabbrica del Castello di Manfredonia in un libro di conti del 1507-1529, (C. Serricchio, Atti di un Convegno, 1986).

Con l’arrivo dei militari lombardi in “aiuto” di Manfredonia, a seguito dell’assedio del Lautrec, il castellano viene ucciso proprio dagli stessi lombardi e gli succede come, vice castellana, la figlia Beatrice (dal 17 novembre 1528 al 20 giugno 1529).

Non sappiamo quanto tempo ella è vissuta, certamente quando assume la carica di vice castellana deve avere un’età abbastanza matura.

Donna Beatrice ha dovuto lottare strenuamente contro quei militari, saccheggiatori e atroci assassini, come scrive Pietrantonio Rosso (notaio coevo, autore di una storia di Troia).

La poetessa sipontina Speranza Vittoria di Bona, vissuta nel sec. XVI, le dedica tre sonetti dal titolo Nella morte della signora Donna Beatrice Heredia, ne riportiamo di seguito il primo. E’ da credere che la Di Bona abbia conosciuta la Heredia, come si evince dal tono familiare con il quale la ricorda.

Volendo dare una sequenza storica alle rime della Di Bona, si ha che i sonetti redatti in morte di Beatrice precedono la poesia scritta in morte dell’arcivescovo sipontino De Robertis, avvenuta nel 1560, per cui la morte della Heredia sarebbe avvenuta prima di quest’ultimo anno

In aggiunta, va comunque detto che l’opera della Di Bona data 1569..

Qual de l’acceso nido alma fenice

Con bell’altiere è rinouate piume

Riuola al ciel sèguendo il suo costume

Fatta de la sua morte uincitrice

§

Tal de l’heredia mia Donna Beatrice

Quel chiaro spirto anzi celeste nume

Par di nuovo splendor l’aria rallume

Hora che al suo fattor riede felice.

§

Dir qual fu mentre uisse alto sostegno

De le uere uirtù del uero honore

Si detto stil non è che gionga al segno.

§

Ma il pianto e ‘l dispiacer e ‘l gran dolore

Ch’oggi uersa per lei ne lascia in pegno

De l’ultima partitta inanzi l’hore.

