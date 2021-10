Foggia, chiesta l’incandidabilità per l’ex sindaco e 9 consiglieri comunali

Foggia, 29/10/2021 – (rainews) Il ministero dell’Interno ha chiesto la dichiarazione di incandidabilità per l’ex sindaco di Foggia Franco Landella e per altri nove consiglieri comunali, tra cui l’ex presidente del consiglio comunale Leonardo Iaccarino. Tutti, secondo la richiesta avanzata dal Viminale, sarebbero responsabili dello scioglimento per infiltrazioni criminali del consiglio comunale. L’udienza davanti al Tribunale di Foggia è stata fissata il prossimo 14 dicembre. Sulla gestione amministrativa è in corso una inchiesta su un presunto giro di tangenti e che vede coinvolte 14 persone tra cui lo stesso ex sindaco e alcuni consiglieri comunali di maggioranza. (rainews)