Gargano. Morto durante alluvione, “un monumento in ricordo di Antonio”

STATOQUOTIDIANO.IT, Gargano 29 ottobre 2021. Sarà inaugurato sabato 30 ottobre 2021, alle ore 11, a Carpino, all’ingresso del paese.

Ricorderà il nostro Antonio scomparso durante l’alluvione del 2014 mentre raggiungeva la mandria di vacche podoliche, il suo mondo. “Una vita stroncata per amore del proprio lavoro di allevatore e della propria terra, di cui Antonio Facenna voleva esaltare le peculiarità – ricorda il sindaco Rocco Di Brina -. Grazie a lui, infatti, nasce la masseria didattica che con tenacia è condotta dalla sua famiglia e che è meta di tanti turisti in occasione delle iniziative che vi si svolgono”.

L’opera è stata realizzata grazie alla disponibilità e al sostegno di un imprenditore, che preferisce l’anonimato. “Siamo felici che il suo messaggio resti scolpito in questo monumento – ricordano papà Giacomo e mamma Dora insieme ai fratelli Bruno e Marco -. Il nostro Antonio amava questi luoghi da cui non era fuggito e su cui aveva investito i suoi sogni. Questo mondo podolico gli apparteneva e questo mondo podolico, inesorabile, ce lo ha portato via. Ma ora è il momento di ricordarlo affinché il suo progetto non vada disperso”.

L’amministrazione comunale ha deciso di collocare il monumento all’ingresso del paese, visibile a tutti sempre, con la volontà di mostrare tutto l’orgoglio per Antonio e per l’appartenenza alla nostra Terra.