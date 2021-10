Manfredonia (Foggia), 29/10/2021 – “Questa mattina il nostro candidato Tommaso Rinaldi Sindaco , accompagnato dagli avv. Sipontina Pia Salvemini e avv. Annaleda Trotta, ha depositato al Commissariato di Polizia di Manfredonia una denuncia-querela per diffamazione aggravata ex art. 595,comma 3,cod.pen. contro gli autori dei post diffamatori pubblicati sulla pagina Facebook di Manfredonia In Movimento .