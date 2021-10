Indignati dal ddl Zan in piazza Giordano per manifestare insieme il dissenso

Stato Quotidiano, 29 ottobre 2021. “Dopo la vergognosa seduta al Senato che ha definitivamente affossato il DDL Zan, è arrivato il tempo della rabbia e del dissenso”. Agedo, Arcigay e Sinistra Italiana hanno promosso, partendo dalla valutazione su quanto accaduto, una manifestazione in piazza Giordano per l’1 Novembre, com’è avvenuto a Roma e Milano.

“Convertire la giusta indignazione riversata sui social in questi giorni in una grande manifestazione politica”, sintetizza Mario Nobili, segretario provinciale di Sinistra Italiana. “L’atto odioso con cui ieri il Senato ha affossato definitivamente un Disegno di legge contente misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi di genere, di orientamento sessuale e disabilità è un gesto indegno e che ferisce centinaia di migliaia di persone, private ancora una volta di una giusta tutela giuridica e del riconoscimento politico delle loro istanze”, dice Nobile.

“Questo copione, però, era assolutamente scontato e non per le posizioni assunte dalle Destre, quanto perché il Governo Draghi, ossia il Governo retto da Lega, Forza Italia, Centristi e Renzi non poteva che produrre questo risultato, che è solo l’altra faccia di ciò che è già accaduto in questi mesi su sblocco dei licenziamenti, delocalizzazioni e brevetti dei vaccini e che sta per accadere con la Legge di Bilancio”.