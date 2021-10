STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 29 ottobre 2021. Il candidato sindaco Gianni Rotice domenica 31 ottobre (ore 11.30 c\o in Via Marco Polo – CA9 piazzale antistante “Chichino”) incontra pubblicamente i residenti dei Comparti CA per confrontarsi e discutere del futuro della zona.

E’ un incontro pubblico aperto a tutti.