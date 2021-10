Profumi unixex Calvin Klein: tutto quello che c’è da sapere

Calvin Klein è famosa per creare profumi iconici. CK One, la prima fragranza gender neutral del marchio, creata da Alberto Morillas nel 1994, ha rappresentato, negli anni 90, la stessa idea di profumo. Sinonimo di libertà, ribellione e ambivalenza, è stata in grado di catturare un’intera generazione: all’apice erano vendute ben 20 bottiglie al secondo.

Il marchio, rinnovandosi di volta in volta con il cambiare dei tempi, è sopravvissuto come uno dei leader nel mercato internazionale. I profumi unisex sono in grado di soddisfare le esigenze più disparate, adattandosi a ogni corpo, sia maschile che femminile, con l’obiettivo dichiarato di superare ogni limite e barriera mai creata dall’uomo.

Che si cerchi un profumo come regalo o per sé stessi poco importa: troverete sicuramente la fragranza che meglio si adatta ai propri gusti e alle proprie esigenze. Sono disponibili, fra gli altri, anche Euphoria, il celebre CK One ed Eternity. Su un prodotto in particolare vorremmo però concentrare la vostra attenzione: Calvin Klein Everyone.

Descrizione e storia

Pensato da Alberto Morilass, è uno dei profumi più celebri in assoluto. Questa fraganza non conosce limiti né confini di nessun tipo, è capace di adattarsi a qualsiasi tipo di corpo, a prescindere dal sesso, dall’età e dalla razza.

Proprio come la natura non conosce schemi e limiti, vuole trasmettere, attraverso un’essenza arancio, un messaggio di ribellione contro qualsiasi impostazione pre-configurata, per essere liberi di godere ogni attimo dell’esistenza.

La boccetta si presenta elegante all’esterno, riportando la firma CK e un cinturino rosso, che rimanda alla biancheria, anch’essa famosa, Calvin Klein. Ideale da esporre in bagno per incantare amici e parenti.

Oltre ad essere uno spettacolo per la vista, è inoltre completamente ecologica: non solo è fatta con materiali interamente riciclati, ma è a sua volta riciclabile. Il marchio CK è estremamente rispettoso dell’ambiente, ci si tende ad assicurare che tutti i prodotti siano ecologici e non inquinino: il rispetto per l’ambiente viene prima del mero profitto. Gli ingredienti sono di origine naturale, e l’essenza ricorda l’arancio e lo zenzero, con un accordo di tè blu.

Dopo un po’ potrete cominciare ad avvertire note acquatiche che rimandano agli odori dell’oceano e infine si sfuma verso l’ambra e il legno di cedro. Si tratta di una fragranza moderna, accattivante, la cui composizione è il frutto del connubio di una serie di ingredienti di altissima qualità: un miscuglio di odori che ricorda la forza senza freni della natura.

La composizione è vegana e contiene esclusivamente alcool di derivazione naturale. (nota stampa).