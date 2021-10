Riccardi a SQ: “Elezioni apertissime. Il marchio mafiosi è infame, colpita la mia famiglia” (VIDEO)

Il bilancio comunale, il patto con Emiliano, la candidatura di Maria Teresa Valente, l’ipotesi CON – Raffaele Fatone (“teme di non essere ascoltato e per questo utilizza il megafono, ha paura”), le frecciate all’onorevole Antonio Tasso (“unto dal Signore, ha vinto la lotteria; avesse avuto gli attributi si sarebbe dovuto candidare”), a Giulia Fresca (“imbarazzante, è venuta in vacanza a Manfredonia”) e al prof. Nicola Di Bari (“ci parlasse dei fallimenti della Mucafer“), l’infiltrazione della criminalità organizzata;

le campagne elettorali sostenute dall’imprenditore Rotice (“ha un limite sulla proposta politica”), il marchio “mafiosi” per Manfredonia, l’affidamento dei servizi, compreso quelli dei parcheggi e cimiteriale, il rimpianto più grande, gli attacchi alla famiglia, il possibile ballottaggio, l’attacco ai componenti della Commissione Straordinaria.

Intervista tra la terra, simbolo di semina e raccolta. Buona visione.