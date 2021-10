STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 29 ottobre 2021. Sono molto emozionata, credo come tutti in questa situazione, ma mi sento tranquilla. Il vaccino è sicuro ed efficace. È un dovere e un diritto poter accedere alla vaccinazione se l’obiettivo è proteggere noi stessi e gli altri. È un momento di grande importanza perché cominciamo a sperare, possiamo sconfiggere questa pandemia》. Così esordì il 27 dicembre 2020 la professoressa Teresa Santantonio, direttrice dell’Uoc di Malattie Infettive del Policlinico Riuniti, la prima vaccinata della provincia foggiana.

Oggi la professoressa Santantonio ripete quell’atto di fedeltà alla scienza a 10 mesi di distanza nel ricevere la terza dose di Pfizer presso l’Unità operativa complessa di Igiene dell’ospedale D’avanzo, dove proseguono anche quelle per i fragili.

“In dieci mesi abbiamo avuto modo di testare l’efficacia e la sicurezza del vaccino – ha detto la prof.ssa prima dell’inoculazione -: l’efficacia perché protegge dalla malattia pur non potendo evitare completamente l’infezione anche se stiamo tentando di uscire da questa emergenza. Per la sicurezza: abbiamo vaccinato più di 40milioni di italiani e i dati sono ottimi. La terza dose serve per riportare a livelli elevati la nostra risposta immunitaria: il virus ancora circola, ci sono varianti che hanno bisogno di maggior titolo anticorpale per essere neutralizzate ed è necessaria per chi è a rischio o è un soggetto fragile”.

L’immunità di gregge? Siamo ancora distanti: mancano anche i bambini seppur adesso sono in atto le fasi di studio su di loro e si potrà essere più protetti, ma all’appello viene meno ancora un 25% di italiani》.

(mlf)