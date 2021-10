Valente “La casa deve essere un diritto fondamentale per tutti”

Manfredonia (Foggia), 29/10/2021 – “Il problema casa è un tema a cui a Manfredonia la politica deve urgentemente far fronte ed è per questo che volentieri ho incontrato un gruppo numeroso di famiglie che da anni, proprio su questo tema, attende delle risposte.

Sicuramente una priorità come prossima amministrazione sarà quella di dare seguito alla delibera n.12 di Consiglio Comunale del 07/04/2021 per sbloccare finalmente la realizzazione di 18 nuovi alloggi presso il I Piano di Zona, per cui sono già pronti da parte della Regione Puglia 2 milioni e mezzo di euro di finanziamenti.

Non solo, bisognerà contrastare l’occupazione abusiva degli immobili instaurando da subito una proficua collaborazione tra il Comune di Manfredonia e l’ARCA Capitanata di Foggia, affinché vi siano controlli incrociati che aiutino a ristabilire il metodo della meritocrazia nell’assegnazione degli alloggi popolari e non della scaltrezza di alcuni a discapito di situazioni fragili. Importante sarà effettuare un censimento di tutte le case popolari per capire quante e quali sono vuote, oppure, occupate da chi ed in base a quali criteri.

E ancora, occorrerà intervenire per aiutare le numerosissime famiglie tagliate fuori dalla graduatoria per gli alloggi popolari, che purtroppo non hanno la possibilità economica di acquistare una casa e sono messe in seria difficoltà dai prezzi spropositati degli affitti a Manfredonia. Nessuno deve sentirsi solo.

Ed è per questo che personalmente m’impegno, qualora diventassi sindaco, a firmare da subito un protocollo d’intesa con l’ARCA Capitanata di Foggia per monitorare insieme una situazione delicata e complessa, affinché il diritto alla casa possa essere un diritto fondamentale per tutti e non solo per i ricchi o per chi vive situazioni agiate.