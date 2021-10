Zeman: “Non ho sentito le dichiarazioni di Cassano ma non ci faccio caso”

Statoquotidiano.it, Foggia, 29 ottobre 2021. “La settimana di allenamento è andata bene. Ci sono scelte da fare per gli attaccanti ma bisogna valutare più lo stato mentale che fisico. Mancando Di Grazia ho una scelta in meno. L’avversario sarà abbastanza chiuso quindi ho bisogno di velocità”. Ecco le dichiarazioni di mister Zeman, riportate da Foggiagol.it, alla vigilia del match contro il Picerno.

Questa mattina l’allenatore rossonero ha parlato in conferenza stampa, facendo riferimento anche delle dichiarazioni di Cassano:

“Non ho sentito le dichiarazioni di Cassano ma non ci faccio caso. Sono abbastanza contento perché la squadra cerca di imporsi ma abbiamo il problema di non riuscire a chiudere le azioni di attacco. È vero che tiriamo di più ma non segniamo quindi vuol dire che non tiriamo bene (ndr ride)”.

“Non voglio smentire la storia di 50 anni per me è sempre un 4-3-3 si devono mettere in testa gli attaccanti che se vogliono fare gol devono andare in area di rigore. Se è emozionato Antonio Palo, allenatore del Picerno, a noi non ci aiuta molto perché vuole dimostrare di fare bene e finora lo hanno fatto. Dobbiamo fare la nostra partita e stare attenti. Abbiamo Markic, Nicoletti, Di Grazia e Merola che non ci saranno per infortunio ho scelte ristrette ma chi giocherà darà tutto. Di Pasquale ha recuperato quindi ci sarà domani”, conclude il mister boemo.