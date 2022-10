LDA ed il “manfredoniano” Crytical in concerto a San Severo

SAN SEVERO (FOGGIA), 29/10/2022 – Domenica 30 ottobre 2022 Piazza Incoronazione, a partire dalle ore 20.30, sarà trasformata in un grande palcoscenico. Saranno ospiti della nostra Città due acclamati artisti emergenti nel panorama musicale italiano.

Fonte: eccelelnze meridionali

Luca D’Alessio – nome d’arte LDA – uno dei cantanti, concorrenti di Amici 21. Voluto fortemente da Rudy Zerbi, ha potuto avere un banco nella scuola di Canale 5 contando sulle proprie capacità canore e di scrittura. Figlio di Gigi D’Alessio, spera che un giorno si possa andare oltre il suo essere “figlio di…”; è anche consapevole che per alcuni verrà bollato come un “raccomandato”. Grazie al suo talento è stato uno dei primi allievi della scuola ad aver vinto un disco di platino con l’inedito “Quello che fa male”.

I suoi singoli hanno ottenuto un riscontro incredibile da parte del pubblico, come dimostrano gli streaming di “Bandana” altro brano realizzato da LDA che durante il periodo estivo ha spopolato tra le giovani generazioni.

Crytical il cui vero nome è Francesco Paone ed è nato a Pescara nel 2004. Il ragazzo arriva da Montesilvano, comune di circa 53.000 abitanti, quasi lo stesso numero della nostra San Severo. Da sempre appassionato di musica, che studia da diversi anni, poiché diplomato presso il Liceo Musicale di Pescara, Crytical ha deciso di tentare il tutto per tutto ad Amici 21. Pratica pianoforte da tanti anni e proprio al Liceo ha iniziato a studiare canto corale, il corno francese e il violoncello. La grande passione di Crytical, però, è il freestyle. Questo gli ha permesso di partecipare a vari Contest e trionfare contro avversari conosciuti.

Negli anni il ragazzo ha anche pubblicato un album dal titolo Sangue Nero insieme a Gabrix e Khryme. Tra le sue prime canzoni segnaliamo Scorie, Pescara d’Inverno, Intro (Sangue Nero), Pari e Dispari, NahNahNah, Siponto d’Autunno, Cos’è Stato?. L’inedito presentato ad Amici, invece, è Casa Mia. Anna Pettinelli, in particolare, nota conduttrice radiofonica di RDS e insegnante della scuola di Amici è rimasta molto colpita da lui e gli ha offerto la possibilità di lavorare insieme nel programma. Grande successo hanno avuto gli ultimi due brani del giovane rapper uno pubblicato in estate dal titolo Sarà che il vento fa male e l’ultimo uscito solo una settimana fa dal titolo l’Alba che per la prima volta verrà eseguito in un concerto.

In apertura della serata sarà consegnato il premio “ARTISTI EMERGENTI – CITTA’ DI SAN SEVERO” rivolto ai giovani artisti che nel campo musicale hanno dimostrato di avere una buona preparazione artistica riflessa nella proposta musicale, di avere cura nella produzione del progetto cantautorale, con la semplicità e la spontaneità della proposta artistica e per la convincente personalità. Il premio sarà consegnato all’artista Crytical dall’Assessore alla Cultura del Comune di San Severo Avv. Celeste Iacovino che rilascia la seguente dichiarazione: “Non posso che complimentarmi con la lodevole iniziativa voluta dalla Carismi Srl di istituire il premio “Artisti Emergenti – Città di San Severo”, dedicato ai giovani artisti nel campo della musica d’autore in quanto oltre a costituire un giusto stimolo per spronare i giovani ad intraprendere la carriera artistica, rappresenta anche un modo per gratificare chi riesce con la propria passione a regalare agli altri la Bellezza.

Quindi, è con molto piacere che domenica 30 ottobre consegnerò il premio al giovanissimo cantautore rapper Crytical che attraverso la sua musica ed il suo linguaggio è riuscito a comunicare e a condividere in maniera coinvolgente le sue emozioni con il suo pubblico”. Anche Crytical ha voluto inviare il suo ringraziamento per il premio assegnatogli rilasciando una breve dichiarazione: “Colgo l’occasione per ringraziare la Carismi Srl, il Sindaco Avv. Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura AVV. Celeste Iacovino per il fantastico premio a me conferito. Per un giovane emergente avere un riconoscimento di questo livello è di vitale importanza. San Severo è diventata la mia seconda Casa e ricevere questo premio mi sprona a puntare sempre più in alto. La serata sarà preceduta dalla partecipazione di due giovani promesse del canto Anto Paga e il Sanseverese Delbyy.

Prima delle esibizioni dei due noti cantanti e anche dopo lo spettacolo ci sarà un dj set all’aperto con i dj Tonix e Michele Romano – Voice Dennis Fante.