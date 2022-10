Manfredonia, appello per la partecipazione alla Manifestazione per la Pace

MANFREDONIA (FOGGIA), 29/10/2022 – “Questa sera dalle ore 19.30 alle 22.00 il Comitato per la pace sarà in Piazza del Popolo per fare volantinaggio a favore della partecipazione alla manifestazione del 5 novembre prossimo per chiedere con Europe for Peace la pace in Ucraina con l’immediato cessate il fuoco e l’apertura di un negoziato su basi giuste.

Il 5 novembre può essere uno snodo decisivo della mobilitazione per la pace nel nostro paese. Un messaggio al governo, alle forze politiche, al parlamento per invitarli a prendere un’iniziativa autonoma nella direzione della via diplomatica: l’invio delle armi è una scelta sbagliata che invece di avvicinare la pace, fa incancrenire la guerra, in una prospettiva senza speranza.