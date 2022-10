Manfredonia, nuovi orari per emissioni sonore per il ponte di Ognissanti

MANFREDONIA (FOGGIA), 29/10/2022 – Il Sindaco Gianni Rotice ritenuto: “ Che la crisi del settore e le sfavorevoli condizioni economico-finanziarie generali che sta attraversando il Paese, rendono improcrastinabile l’intervento degli enti e del Governo per prevedere e disporre interventi concreti diretti alla salvaguardia delle imprese e per la conservazione degli occupati del settore”. E inoltre di “dover ritenere utile ogni intervento, non impedito dalla norma, in favore delle imprese, che rappresenta un sostegno, anche indiretto, al reddito delle stesse per temperare gli effetti speculativi dell’innalzamento dei costi dell’energia”

Per tali ragione il Sindaco ordina “la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art.69 Tulps, rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art.68 Tulps, rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo), nelle giornate del 30 e 31 ottobre 2022 alle ore 01:30 del giorno

successivo.



Inoltre VIETA “nei luoghi di svolgimento degli eventi e delle manifestazioni la consumazione, somministrazione ed il trasporto di bibite e sostanze alcoliche al fine di contenere il rischio per l’incolumità e l’ordine pubblico. VIETA la detenzione ed il trasporto di contenitori e bottiglie di vetro al di fuori degli spazi autorizzati dei locali, nei luoghi degli eventi e delle manifestazioni al fine di contenere situazioni di degrado urbano, legate all’abbandono dei rifiuti, oltre che per evitare rischi per l’incolumità e l’ordine pubblico. Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00.