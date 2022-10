Riuniti di Foggia, furti d’auto a ripetizione: ladri si aggirano indisturbati

FOGGIA, 29/10/2022 – Lasciare l’auto uno uno dei parcheggi alberati della cittadella ospedaliera, o anche nei nuovi parking all’esterno è diventato un incubo per dipendenti ospedalieri e utenti del policlinico.

Negli ultimi giorni sono stati denunciati furti a ripetizione, i ladri si aggirano indisturbati nei viali e impiegano pochissimo tempo per portarsi via l’automobile prescelta. Una situazione incresciosa e allarmante, che accresce lo stato d’ansia e di malessere dei cittadini specie di coloro che si recano al policlinico per effettuare accertamenti o recarsi a trovare un parente.

Il commissario straordinario, Giuseppe Pasqualone, annuncia provvedimenti: «Stiamo contestando questa situazione all’impresa della vigilanza che per contratto deve implementare il sistema di videosorveglianza. Il problema tuttavia – rileva – dipende anche dalla confusione che c’è adesso nell’area ospedaliera e che indubbiamente agevola i malintenzionati. A breve faremo accedere i dipendenti e gli utenti dotati di pass (oncologici, dializzati, disabili) da viale Pinto. Entro dieci giorni contiamo di rimediare sensibilmente il numero delle auto in circolazione all’interno». Il problema si potrebbe riproporre tuttavia sui parcheggi esterni senza una vigilanza più mirata. (gazzettamezzogiorno)