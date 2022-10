Specializzandi di medicina registrano insulti della direttrice: “Rincog***…. siete dei cogl***: la denuncia al rettore

PERUGIA, 29/10/2022 – Oltre venti ore di audio di insulti, reiterati e aggressivi. «Deficiente», «rinco***i», «sono dovuta uscire per non menarti». E ancora: «Il tuo modo di rispondermi corrisponde ad analfabetismo mentale», «il vostro sentimento doveva essere quello di sentirsi totalmente inadeguati.

Che cogl***i che siamo: questo dovete percepire. Mediocri, siete mediocri». È questo quello che gli specializzandi di medicina dell’università di Perugia hanno raccolto, solo una parte evidentemente delle vessazioni verbali a cui sarebbero stati sottoposti tutti i giorni da una docente, responsabile della scuola di neurologia. Nella sua veste, avrebbe dovuto seguire e guidare il percorso degli studenti in reparto, eppure quegli audio – pubblicati da L’Espresso e Corriere della Sera – raccontano un’altra verità.

Gli specializzandi hanno aspettato, hanno registrato ore e ore di rimproveri e umiliazioni e hanno poi inviato tutto all’Associazione liberi specializzandi chiedendo di intervenire. «La situazione è insostenibile – scrivono gli studenti specializzandi – questa persona con il suo comportamento apertamente aggressivo e persecutorio, costruisce ogni giorno un clima di terrore e paura, basato su umiliazioni quotidiane, insulti, minacce e vessazioni di ogni tipo, che avvengono in modo pubblico anche davanti ai pazienti e ai loro familiari», e che avrebbero imbarazzato e spaventato anche i pazienti del reparto in diversi episodi. (open)