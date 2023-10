Calcio. Amaro in bocca per il Donia: pari in bianco con il Barletta (VIDEO)

Manfredonia – Un punto che lascia l’amaro in bocca al Manfredonia di Franco Cinque, ex di turno, che scende in campo determinato, aggressivo e con il giusto atteggiamento, dominando a larghi tratti contro una squadra, il Barletta, costruita per vincere il campionato e che avrebbe meritato senza dubbio l’intera posta in palio, conquistando il quarto risultato utile consecutivo.

Grande partita e tante le occasioni create dai sipontini soprattutto nella prima frazione di gioco, dove è mancata sia precisione che fortuna, anche “a causa” delle parate del portiere barlettano, il migliore in campo degli ospiti.