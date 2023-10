Foggia delude al Curio: passa il Picerno. Cudini: “Nostro demerito”

https://www.youtube.com/watch?v=xg0RMBXHWkE

Finisce 2-0 al “Curcio” la sfida tra Foggia e Picerno valida per l’undicesima giornata del Campionato di Serie C – girone C. Gli uomini di mister Cudini cedono il passo ai padroni di casa e tornano a casa senza punti.

Primo tempo equilibrato tra le due compagini in campo.

Al 6′ da un calcio piazzato Marino alza per Carillo che colpisce la sfera di testa ma il portiere para.

Il match prosegue senza particolari emozioni. Al 42′ Tonin su assist di Schenetti prova a spiazzare l’estremo difensore avversario che risponde presente.

Un minuto dopo Peralta vicinissimo al gol, Summa manda la palla in corner. Al 44′ ancora Peralta sfiora la rete ma Summa salva la porta. Le due squadre tornano negli spogliatoi sul parziale di 0-0.

Nella ripresa, al 52′ Marino dalla distanza manca di poco la rete. Al 56′ De Cristofaro gela i Satanelli e porta in vantaggio il Picerno. Il Foggia avverte il colpo e fatica. All’86’ Santarcangelo firma la rete del raddoppio e mette i sigilli al match. Regna l’amarezza tra i rossoneri al triplice fischio.

Di seguito il tabellino del match:

AZ PICERNO – FOGGIA 2-0

AZ PICERNO (4-2-3-1): Summa; De Cristofaro (85′ Pitarresi), Allegretto, Gallo, Murano, Esposito E. (85′ Santarcangelo), Gilli, Garcia, De Ciancio (79′ Ciko), Novella (46′ Pagliai), Albadoro (79′ Graziani). A disposizione: Merelli, Esposito A., Pagliai, Pitarresi, Ceccarelli, Santarcangelo, Ciko, Biasiol, Savarese, Diop, Vitali, Graziani. All.: Longo.

FOGGIA (3-5-2): Nobile; Carillo (46’ Riccardi), Salines, Rizzo (90′ Embalo); Vezzoni (46’ Antonacci), Marino (71’ Martini), Odjer, Schenetti (71’ Vacca), Garattoni; Peralta, Tonin. A disposizione: Dalmasso, De Simone, Vacca, Martini, Beretta, Antonacci, Riccardi, Fiorini, Papazov, Rossi, Idrissou, Tounkara, Embalo. All.: Cudini.

Arbitro: Sig. Renzi della Sezione di Pesaro

Marcatori: De Cristofaro, Santarcangelo (P)

Ammoniti: Marino, Salines, Garattoni (F), Garcia, Albadoro, Esposito E. (P)

Note: 3’ di recupero nel primo tempo, 6′ nella ripresa