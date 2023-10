Gianni Rotice: “Iniziavamo a fare belle cose per la città, prendo atto di tutto. Mai ceduto a ricatti”

Manfredonia – “Sono amareggiato ma non per l’esperienza personale che è finita, per la quale ci ho messo tanta passione, il tutto in un momento particolare: il dissesto finanziario, anche se lo chiamano piano di riequilibrio e lo scioglimento per mafia.

Cominciavamo a fare belle per la città, c’erano programmi importanti, si è deciso questo (le dimissioni dei 13 consiglieri e la caduta dell’Amministrazione,ndr) ne prendo atto in maniera sportiva.

Adesso mi aspetto e mi auguro che i Commissari continuino in quel percorso di legalità e di ricostruzione del territorio come stavamo facendo.

Sono un uomo libero (2 volte,ndr) non ho mai ceduto a nessun ricatto. Altre cose non mi interessano. Mai visto tutti insieme: Pd, Cinque Stelle, CON, civiche, Forza Italia, anche una della mia lista, va bene aveva forse altre cose che non ho accettato. Amerò sempre Manfredonia, andiamo avanti”.

Lo ha detto ieri ad Antenna Sud il già sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice.

FOCUS