Halloween? No, Fucacoste. Il 1° novembre di Orsara di Puglia tra zucche e falò

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Halloween? No, a Orsara il 1° novembre si celebra il culto dei morti con la grande festa di “Fucacoste e cocce priatorje”, vale a dire con il grande rito collettivo dei falò e delle teste del purgatorio, le zucche antropomorfe illuminate al loro interno che indicano alle anime dei defunti il percorso per tornare a casa, solo per una notte, e ritrovare calore, affetto e ricordo dei propri cari.

É ufficiale il programma del 1° novembre orsarese edizione 2023, con qualche necessaria e obbligata avvertenza per godersi l’evento ed evitare disagi: il Comune di Orsara di Puglia raccomanda vivamente di raggiungere il paese entro e non oltre le ore 19 dell’1 novembre, dopo di che l’ingresso al paese sarà limitato esclusivamente ai residenti.

Nella notte del 1° novembre, in paese si accendono decine di grandi falò e, per le strade, sono esposte centinaia di zucche intagliate e dalle sembianze umane, illuminate al loro interno da un lumino. No, non si tratta di Halloween, non ci sono streghe, demoni e fantasmi, né tantomeno il ‘rito’ del ‘dolcetto o scherzetto’.

“Fucacoste e cocce priatorje” si svolge l’1 novembre e ha significati profondamente diversi da Halloween.

Le iniziative cominceranno già da sabato 28 ottobre quando, alle ore 11: agli alunni delle scuole di Orsara sarà raccontata la tradizione di Fucacoste e cocce priatorje. Il 30 ottobre, in aula consiliare, alle ore 18 si terrà il convegno su “Il tempo del fuoco: tradizioni e riti si incontrano”. Martedì 31 ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, nel Centro Polivalente si terrà la prima giornata dei “Laboratori per l’intaglio delle zucche” (info e prenotazioni: 347.2355349).

Martedì 31 ottobre sarà di scena anche la Giornata Nazionale di Trekking Urbano: a Orsara di Puglia la giornata comincerà alle ore 10, col ritrovo in via Mentana 1.

La passeggiata, che porterà i visitatori a conoscere anche l’antica cinta muraria del borgo, ha una durata prevista di circa 2 ore e 30 minuti. Chi parteciperà all’iniziativa avrà modo di conoscere i principali luoghi d’interesse, i palazzi storici, le chiese, gli archi, le vie e le piazze del paese. Nel pomeriggio, il centro storico sarà animato da street food, musica e altre iniziative.

Per informazioni ci si può rivolgere alla Pro Loco di Orsara di Puglia, 353.3998020, prolocodiorsaradipuglia@gmail.com.

1 NOVEMBRE. Ricchissimo di iniziative già dal mattino il programma del 1° novembre. Dalle 9.30 apriranno i laboratori di intaglio delle zucche, alle 10.30 cominceranno le visite guidate, nel cuore del centro storico sarà possibile assistere all’intaglio itinerante delle zucche.

Alle ore 18, da via Silvio Pellico, comincerà il percorso guidato tra gli allestimenti nel paese, con una vera e propria ‘galleria all’aperto’ di zucche intagliate, cocce priatorje, forme e creatività dei colori dell’autunno.

Sempre alle ore 18, davanti alla Fontana Sant’Angelo, sarà possibile ammirare tutte le zucche intagliate che parteciperanno al concorso per la zucca più bella. Alle ore 19, al rintocco della campana della Chiesa Madre, saranno accesi i falò.

Alle 20.30 cominceranno gli spettacoli musicali. Alle 23.30 un altro momento di grande suggestione, quello della Processione della Confraternita delle Anime del Purgatorio.