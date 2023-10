Napoleone Cera: “Da Manfredonia a San Giovanni Rotondo come sardine? Problema risolto”

Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Napoleone Cera.

“Pendolari come sardine in autobus sulla tratta da Manfredonia a San Giovanni Rotondo? Problema risolto: abbiamo raggiunto un importante obiettivo per la nostra comunità e non posso che esserne soddisfatto, assieme all’on Giandiego Gatta con cui ho condiviso l’iniziativa di scrivere all’assessore regionale ai Trasporti.

Infatti, dopo il nostro intervento, le compagnie di trasporto hanno rimodulato gli orari, risolvendo i numerosissimi disagi patiti dall’utenza, soprattutto insegnanti e dipendenti dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza che ogni mattina devono raggiungere il loro posto di lavoro.

Abbiamo sollecitato la Giunta perché i cittadini erano letteralmente esasperati ed oggi, invece, finalmente potranno godere di un servizio di trasporto pubblico ai cittadini efficiente e dignitoso”.