S.G. Rotondo: Stefano Tacconi ospite per la V edizione del “Premio Difesa Salute”

L’Associazione “Difesa Salute” organizza la V edizione del PREMIO DIFESA SALUTE, che si terrà giovedì 7 Novembre 2024, alle ore 18.00, con ingresso libero, presso il TEATRO PALLADINO di San Giovanni Rotondo. Il riconoscimento sarà l’occasione straordinaria per un incontro-testimonianza con il grande portiere del calcio italiano Stefano Tacconi che, insieme a sua moglie Laura Speranza e al figlio Andrea, racconterà il doloroso percorso che lo ha portato a parare il goal più importante della sua vita: quello contro un grave problema di salute che inizialmente gli ha tolto svariate funzioni cognitive/motorie/sensitive. Successivamente, grazie dall’intervento di neurochirurgia ad Asti, alla neuroriabilitazione fatta tra Alessandria, Milano e la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, il Campione è tornato a una vita dignitosa.

Dopo lunghi mesi di vita ospedaliera Stefano Tacconi ha fatto la sua prima uscita pubblica proprio a San Giovanni Rotondo, ospite in un noto ristorante, il 10 agosto 2023,trovando un’immediata risonanza mediatica che ha commosso tutto il mondo dello sporte non solo.

Durante l’evento del 7 novembre, che gode della collaborazione dell’Amministrazione Comunale di San Giovanni Rotondo, del CONI e della FIGC Puglia, nonché di aziende private/Gamma 27, sarà presentato il libro di Tacconi intitolato “L’ARTE DI PARARE”. Al termine l’avv. Giuseppe Placentino, presidente dell’Associazione Difesa Salute, e il sindaco dott.Filippo Barbano, consegneranno a Stefano Tacconi e alla sua famiglia il “PREMIO DIFESA SALUTE” per aver testimoniato che l’Amore dei propri cari, la Scienza e la Fede ( in questo caso la devozione verso Padre Pio ) possono portare un paziente a tagliare il traguardo della guarigione. Un esempio luminoso e contagioso da considerare come un modello.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Nicola Morcavallo, e nel parterre saranno presentile autorità cittadine, il Presidente della Casa Sollievo della Sofferenza S.E. rev.mamons p.Franco Moscone, il Presidente della FIGC Puglia VitoTisci, il Presidente del CONI Puglia Angelo Giliberto. Sono stati inoltre invitati il Prefetto di Foggia, autorità militari e religiose, i dirigenti scolastici, gli studenti, le società sportive. L’evento ideato e curato da Stefano De Bonis, da sempre impegnato nella diffusione dello sport e nell’organizzazione di appuntamenti culturali che hanno visto la presenza, tra gli altri, di personalità del calibro di Luca Parmitano (astronauta), Luca Mazzone (campione paralimpico), Chantal Ughi (attrice e pluricampionessa di Muay Thai).

Nelle precedenti edizioni il “PREMIO DIFESA SALUTE” è stato assegnato ai neuroscienziati Rosario Sorrentino, Manfredi Saginario, Vincenzo D’Angelo, al divulgatore scientifico Luciano Onder e al nutrizionista Rocco Berloco.

I giornalisti che intendono intervistare Stefano Tacconi e famiglia potranno presentarsi alle ore 17.45 presso il Teatro Palladino.

L’Associazione Difesa Salute