“Leonardo (Miucci, che si sarebbe al momento sottratto all’arresto relativamente all’operazione indicata, “Mari e Monti”,ndr) è stato designato come vittima sia perché era il fratello di Enzo, sia perché portava avanti i suoi interessi criminali. Gestiva la cassa del clan, amministrando tutti i proventi delle attività illecite. Ho appreso queste informazioni dal gruppo di Manfredonia. So che una parte dei soldi veniva investita in attività edilizie. Ne abbiamo parlato sia con Pasquale Ricucci che con Leonardo D’Ercole. Abbiamo saputo che alcune comunicazioni di Enzo Miucci giungevano tramite suo fratello, che le riferiva a D’Ercole.”

“Queste alcune delle dichiarazioni di Marco Raduano, riportate in un verbale riassuntivo del 22 aprile 2024, come emerge dall’ordinanza relativa all’operazione “Mari e Monti”.

Raduano ha avviato il suo percorso di collaborazione con la giustizia intorno al 15 marzo 2024, rendendo dichiarazioni in questo procedimento il 22 aprile 2024. La decisione di collaborare è arrivata mentre era sottoposto al regime speciale previsto dall’articolo 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario, applicatogli subito dopo la sua cattura in Corsica, seguita a un lungo periodo di latitanza dopo la spettacolare evasione dal carcere di Nuoro.

Le motivazioni della collaborazione, al di là del pentimento dichiarato, risiedono, secondo il giudice, nella consapevolezza del lungo periodo di detenzione che lo attende. Raduano, infatti, ha ricevuto una condanna definitiva a 19 anni di reclusione per reati legati al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) e per associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.), ed è stato recentemente condannato in primo grado all’ergastolo per diversi omicidi, da lui stesso confessati durante la sua collaborazione.