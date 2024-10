E' morta Matilde Lorenzi, giovane promessa azzurra dello sci

La sciatrice ventenne era stata ricoverata in terapia intensiva presso l’ospedale San Maurizio di Bolzano. Durante una discesa sulla pista Grawand G1, Lorenzi aveva perso il controllo degli sci: le lamine si erano sollevate dalla neve, facendola cadere e sbattere violentemente il volto sul ghiaccio. Nell’impatto, uno degli sci si era staccato, facendola finire fuori pista. Subito soccorsa e intubata, era stata trasportata in elicottero all’ospedale in condizioni gravissime.

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso il proprio cordoglio: “La Difesa e il Ministro Crosetto rivolgono il più profondo cordoglio ai familiari e ai colleghi del Caporale Matilde Lorenzi, atleta dell’Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un grave incidente durante l’allenamento”.

Lo riporta TGCOM24.