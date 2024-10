Foggia. Lunedì 4 novembre alle ore 11.00 sarà inaugurata presso la Struttura Complessa di Neonatologia e TIN del “Policlinico Foggia” la Culla per la Vita che permetterà alle madri che, in condizioni di estrema vulnerabilità, non siano in grado di prendersi cura del proprio bambino, di poter lasciare il neonato, in completo anonimato e in un ambiente protetto, dove verrà subito accolto e assistito dal personale sanitario.

L’iniziativa, pensata e promossa dalla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali (CDAL) dell’Arcidiocesi di Foggia – Bovino, è stata subito accolta dall’Ordine dei Medici di Foggia, Presidente Dott. Pierluigi De Paolis, e condivisa con entusiasmo dalla Direzione Strategica del “Policlinico Foggia”, nelle persone del Direttore Generale Dott. Giuseppe Pasqualone, del Direttore Amministrativo Dott.ssa Elisabetta Esposito e del Direttore Sanitario Dott. Leonardo Miscio, che l’ha concretizzata in breve tempo, e dall’Osservatorio Bambini Invisibili.

Hanno contribuito con generosità e disponibilità alla realizzazionedi questa importante risorsa per la comunitàla CDAL, Segretaria Franca Di Pierro,la FASNE Foggia Amici per lo Sviluppo della Neonatologia Onlus, PresidenteDott. Vittorio Postiglione, il Lions Club Foggia Arpi, Presidente Dott.ssa Maria Teresa Vaccaro, il Lions Club Foggia Host, Presidente Dott. Francesco Landa e il Rotary Club Foggia, Presidente Dott.ssa MonicaBonassisa.

I lavori di realizzazione dellaCulla per la Vitasono stati attuatidal Dirigente Responsabile della S.S.D. di Ingegneria Strutture Sanitarie dell’Area Tecnica del “Policlinico Foggia” Ing. Giuseppe Perrone.

La Consulta delle aggregazioni laicali dell’Arcidiocesi di Foggia – Bovino in collaborazione con il “Policlinico Foggia” nel giugno 2023 aveva avviato il progetto per l’apertura di una Culla per la Vita nella nostra città.

L’idea è stata presentata in un’assemblea cittadina tenutasi presso l’Ordine dei Medici di Foggia il 7 giugno 2023, introdotta dalla Prof.ssaFranca Di Pierro, segretaria della CDAL, e moderata dallaDott.ssa Maria Teresa Vaccaro, a cui erano presenti Mons. Vincenzo Pelvi, allora Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Foggia – Bovino, don Antonio Padula, assistente spirituale della CDAL, don AntonioRuccia, parroco della Parrocchia di San Giovanni Battista in Bari, dove è già attiva una “culla per la vita”, il Dott. Gianfranco Maffei, Direttore della Struttura Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, la Dott.ssa Laura Silvestris, Dirigente Affari Generali e Privacy, il Dott. Gerardo Montrone, già Dirigente responsabile S.D. Nido e STEN e il Prof. Costanzo Natale, Presidente dell’AMCI – Foggia.

La Culla per la Vita, ubicata presso la Terapia Intensiva Neonatale – ingresso laterale – plesso Maternità del “Policlinico Foggia”, sarà benedetta dall’Arcivescovo S.E. Mons. Giorgio Ferretti.

L’inaugurazione sarà un momento di riflessione sul valoredella solidarietà. La Culla per la Vita è un segno di civiltà e rispetto per l’umanità e un gesto di amore e tutela per i più vulnerabili.