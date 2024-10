come eravamo. CAPUANO AL MOMENTO DELLA FIRMA PER ALLENARE IL FOGGIA, PH ENZO MAIZZI

ESCLUSIVA, Mauro Bressan: “A Foggia manca serenità, unico obiettivo possibile il mantenimento della categoria. Gravi problemi societari alla base dell’addio di Capuano”

Mauro Bressan ha parlato di attualità calcistica, spaziando dalla Serie A alla Serie C. Tra gli argomenti trattati , anche la particolare situazione del Foggia, club che ha fatto parte della sua carriera sportiva. Raggiunto in esclusiva dalla testata sportiva News.Superscommesse.it, l’ex calciatoreha parlato di attualità calcistica, spaziando dalla Serie A alla Serie C. Tra gli, anche la particolare situazione del, club che ha fatto parte della sua carriera sportiva.

Sconfitta a Sorrento per 2-1, dopo essere stato in vantaggio. Inoltre, le clamorose dimissioni di Ezio Capuano nelle ore successive alla gara. Quali impressioni sta avendo Mauro Bressan sulla condizione del Foggia?

“Anche Foggia è una realtà che ho vissuto e che conosco piuttosto bene. È un’altra piazza molto calda che vive di calcio, con una tifoseria davvero passionale.

Non merita di essere in questa situazione, non tanto per il rendimento precario in classifica quanto per la situazione societaria che sembra non garantire affatto tranquillità all’ambiente. (…) Con l’arrivo di Capuano, dopo i risultati ottenuti, credevo e speravo che lui fosse il traghettatore di questo Foggia.

Se è andato via dopo pochissimo tempo, vuol dire che dietro c’è qualcosa di grave che egli stesso ha ribadito in conferenza stampa, facendo intendere che esistono gravi problemi societari. Tra tanti dubbi, la cosa certa è che non c’è più serenità, soprattutto nella squadra. Viste queste condizioni, bisogna essere realisti e pensare di raggiungere l’obiettivo della permanenza per questa stagione, nell’attesa che arrivino tempi migliori”.