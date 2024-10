“Viviamo in uno spazio di tre metri per tre. Non ne possiamo più.” È il grido disperato di una madre che vive all’ex Distretto militare, attualmente ospitata in via Sant’Alfonso de’ Liguori. Paziente oncologica, è stata trasferita nella sede della Protezione Civile con il figlio dopo lo sgombero dall’ex caserma Oddone. Ora abitano in una stanza dotata di un piccolo bagno privato, mentre la cucina è condivisa con un’altra famiglia.

“Sono già due anni che ci hanno tolto anche il diritto all’informazione, che perfino i detenuti hanno. Qui non c’è nemmeno una televisione, né una lavatrice. Siamo costretti a lavare i vestiti dai parenti o nelle lavanderie a gettoni,” racconta la donna, stremata e ormai esasperata. “Abbiamo solo due armadietti e due lettini. Quegli armadietti sono più stretti di una bara.” La stanza si trova al secondo piano e, per quasi un anno, ha dovuto affrontare le scale per andare all’ospedale.

Lei è una degli aventi diritto alla graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma sfollati e residenti in situazioni di emergenza come quella della terza traversa di via San Severo sono considerati prioritari. Un recente accordo tra Regione Puglia, Comune di Foggia e Arca Capitanata ha individuato soluzioni abitative d’emergenza. Il Consiglio comunale ha approvato il piano l’11 ottobre scorso, ma, nonostante le case siano pronte, le famiglie ancora aspettano.

Due famiglie si trovano nella sede della Protezione Civile, una di queste con un bimbo piccolo; sei famiglie sono sistemate nell’ex scuola dell’infanzia ‘Sorelle Agazzi’ in via Menichella; sette famiglie vivono in una palazzina pericolante nella terza traversa di via San Severo, con il timore che possa crollare. Tra loro ci sono bambini, disabili e persone in condizioni delicate. Recentemente un giovane non è riuscito a vedere la nuova casa, un lutto che ha segnato profondamente le famiglie in attesa.

“Non ce la facciamo più,” è l’appello accorato della donna. Chiede che si intervenga al più presto, come stabilito dall’accordo di programma, con la massima urgenza.

