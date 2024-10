Foggia: “SAI che facciamo le calze dei morti?” con le beneficiarie dei SAI

“SAI che facciamo le calze dei morti?” Ė il titolo del nuovo appuntamento in programma a Foggia negli spazi di “centonove/novantasei” nell’ambito dei “Venerdì in Bottega”, una serie di eventi che mettono insieme storie, gusti, attività manuali per avvicinarsi al Natale. Giovedì 31 ottobre 2024, a partire dalle ore 17.00, in piazza Cavour n. 3, si svolgerà un laboratorio cura delle beneficiarie del progetto SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione “Candela Vulnerabili” che accompagneranno i bambini e le bambine dai 7 anni in su nella realizzazione delle tradizionali calze dei morti, partendo dal cartamodello fino alla decorazione finale.

La partecipazione al laboratorio è gratuita. I bambini potranno realizzare la loro calza dei morti in panno lenci, lavorando sempre in compagnia e sinergia con le migranti che hanno acquisito competenze e professionalità nell’arte della sartoria.

Arrivano da Costa d’Avorio, Repubblica Centroafricana, Nigeria. Sono accolte presso Villa Torre Bianca di Candela, dove è presente il Centro di seconda accoglienza diffusa gestito dalla cooperativa sociale Medtraining e dove guidate da Pina Suriano partecipano all’attività di sartoria creativa “TraMareTerre”, che diventa un’occasione per stare insieme, per socializzare, per imparare nuove competenze magari da poter sfruttare anche nel mercato del lavoro. Al termine del laboratorio sarà possibile degustare gratuitamente alcuni prodotti della bottega “centonove/novantasei”, che vende prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie e promossa dal consorzio di cooperative sociali Oltre/ la rete di imprese per animare il territorio e favorire occasioni di incontro, riflessione e confronto.

Dopo la presentazione del romano “White Phalenopsis” dell’autrice Maria Giovanna Ciletti, i “Venerdì in Bottega” proseguiranno l’8 novembre con la presentazione del libro “Scuola di santi” di Alessandro Galano. Il 15 novembre, invece, ci sarà “A tavola con la pasta centonove/novantasei e l’olio Volìo“.

Il 22 novembre si torna a parlare di libri con il romanzo “Collisioni accidentali” di Adelmo Monachese. Il tema del gusto e dei sapori è al centro dell’incontro del 29 novembre “DiVini e dolci natalizi”, con prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie. Si chiude questo primo programma di eventi – che riprenderà con l’anno nuovo – il 6 dicembre con “Il miele Volìo”, dove sarà possibile conoscere e degustare il prodotto realizzato da Ortovolante e gli ospiti di Casa per la Vita Brecciolosa.