“Essere scelto tra centinaia di attori e ricevere questo riconoscimento è un’emozione indescrivibile”, ha dichiarato Fabius sul suo profilo Instagram, esprimendo la sua gioia per il premio ricevuto il 5 ottobre alla Biennale di Sondrio. Questo evento rappresenta solo uno dei tanti successi che stanno segnando il suo percorso, recentemente arricchito dalla partecipazione al festival di Roma insieme a Juliette Binoche, una notizia che entusiasma i suoi fan, sempre pronti a seguirlo in ogni tappa della sua carriera.

“Voglio ringraziare la Biennale per questo onore e per aver organizzato un festival così unico, dove arte, cultura, cinema e teatro si uniscono in una celebrazione straordinaria. Condivido questo premio con Federica Pagliaroli e con tutti i giovani attori che stanno iniziando il loro cammino”, ha concluso Fabius, incoraggiando chi, come lui, lotta per realizzare i propri sogni.

Nato a San Severo nel 1998, Fabius De Vivo, noto semplicemente come Fabius, si è diplomato con il massimo dei voti in Enogastronomia. Oltre alla recitazione, ha studiato presso l’Accademia di Cinema “Immagina” di Firenze e lavora anche come influencer e modello. Ha iniziato la sua carriera teatrale in Puglia, frequentando il Teatro dei Limoni di Foggia, e ha completato con successo corsi di canto e danza.

Fabius è stato interprete, regista e produttore del cortometraggio “I Free Spirits”, selezionato tra oltre cinquecento progetti per il rinomato contest internazionale “Inside our Soho House Shorts”, promosso da Campari e Soho House. In questo cortometraggio, della durata di circa cinque minuti, due giovani, Nicolas e Julia, si trovano in un elegante party e si accorgono di poter agire liberamente in un mondo in cui tutti gli altri ospiti sembrano immobilizzati, liberando così le loro pulsioni più autentiche in un contesto cristallizzato e monocromatico.

Ha anche girato un film in Grecia con Juliette Binoche, intitolato “The Return”, diretto da Uberto Pasolini, che narra il mito classico del ritorno di Odisseo a Itaca. Inoltre, è atteso un nuovo film, “Rumore”, opera prima di Nicola Telesca, in cui Fabius interpreterà uno dei ruoli principali.

Lo riporta La Gazzetta di San Severo.