Con l’aumento di disturbi digestivi nella popolazione, cresce anche l’esigenza di metodi diagnostici rapidi, non invasivi e affidabili.

Tra questi, i Breath Test o “test del respiro” si stanno affermando come una delle principali opzioni diagnostiche per individuare condizioni che compromettono il benessere digestivo, offrendo risultati rapidi e attendibili. Presso strutture sanitarie come la Casa di Cura San Michele di Manfredonia è possibile oggi sottoporsi a tre tipologie di Breath Test: al lattosio, al lattulosio e al glucosio.

Ciascuno di questi test rivela specifiche informazioni sulla salute del tratto gastrointestinale, permettendo di intervenire con trattamenti mirati e personalizzati.

Cos’è il Breath Test?

Il Breath Test è un esame diagnostico non invasivo che misura i gas emessi tramite la respirazione per rilevare la presenza di disturbi digestivi. Il paziente assume una piccola dose di una sostanza (come lattosio, lattulosio o glucosio) e, soffiando periodicamente in un’apposita apparecchiatura, è possibile misurare l’emissione di gas, soprattutto idrogeno e metano, prodotti da specifici batteri presenti nell’intestino. La misurazione dei livelli di questi gas nel respiro consente di valutare eventuali anomalie nella digestione e assorbimento di zuccheri, come il lattosio, o di identificare una proliferazione eccessiva di batteri nel tenue, che può causare problemi intestinali persistenti e difficili da diagnosticare con altri mezzi.

Breath Test al Lattosio: Diagnosi di Intolleranza

Uno dei Breath Test più comuni è quello al lattosio, finalizzato a individuare l’intolleranza a questo zucchero presente nei latticini. Questa condizione, estremamente diffusa, è dovuta alla carenza dell’enzima lattasi, che ha il compito di scindere il lattosio in molecole più semplici, facilmente digeribili. In assenza di lattasi, il lattosio non digerito fermenta nell’intestino, causando sintomi spiacevoli come gonfiore, crampi addominali e diarrea.

Effettuare un Breath Test al lattosio è semplice e permette di ottenere risultati chiari in poche ore. Dopo aver ingerito una soluzione di lattosio, il paziente espira in un dispositivo che misura la quantità di idrogeno nel respiro. L’aumento di questo gas segnala la fermentazione del lattosio non digerito, confermando la diagnosi di intolleranza. Riconoscere questa condizione è fondamentale per migliorare la qualità della vita di chi ne soffre e per stabilire un’alimentazione più adatta alle sue esigenze.

Breath Test al Lattulosio: Focus su IBS e IBD

Il Breath Test al lattulosio è un altro esame prezioso per individuare problemi di assorbimento degli zuccheri e altre disfunzioni del tratto intestinale, tra cui la sindrome dell’intestino irritabile (IBS) e la sindrome del colon irritabile (IBD). Diversamente dal lattosio, il lattulosio è uno zucchero non assorbibile che attraversa l’intestino tenue e arriva direttamente nel colon. Quando il lattulosio viene metabolizzato dai batteri, si generano gas come idrogeno e metano, rilevabili nel respiro del paziente.

Il test al lattulosio è particolarmente indicato per identificare anomalie nella motilità intestinale e per esaminare il tempo di transito dell’intestino, aiutando così a stabilire una correlazione con i sintomi tipici dell’IBS e dell’IBD, come dolori addominali, alterazioni delle feci e gonfiore. Questo esame non invasivo permette di avere un quadro più preciso dello stato di salute del tratto intestinale, supportando il medico nella scelta di trattamenti specifici per alleviare i sintomi dei pazienti e migliorare la loro condizione generale.

Breath Test al Glucosio: Rilevazione di SIBO

Il Breath Test al glucosio è uno strumento importante per individuare la sindrome da proliferazione batterica dell’intestino tenue, nota anche come SIBO. Questa condizione si verifica quando un numero eccessivo di batteri, normalmente presenti nel colon, si sposta nel tenue, causando sintomi digestivi come gonfiore, dolore addominale e cambiamenti nelle abitudini intestinali.

Il test funziona in modo simile agli altri Breath Test: dopo aver ingerito una soluzione di glucosio, il paziente espira in un dispositivo che rileva la presenza di gas nel respiro. Se vi è una crescita batterica eccessiva nel tenue, i batteri fermentano il glucosio, producendo gas rilevabili nell’espirato. Una diagnosi di SIBO permette di intervenire con trattamenti specifici, inclusi cambiamenti nella dieta e terapie antibiotiche mirate, per ripristinare l’equilibrio batterico dell’intestino e migliorare la qualità della vita del paziente.

Perché Scegliere il Breath Test?

L’utilizzo dei Breath Test per la diagnosi dei disturbi digestivi offre numerosi vantaggi rispetto ad altri metodi tradizionali. In primo luogo, sono esami non invasivi: non richiedono prelievi di sangue o procedure invasive come la colonscopia, rendendoli quindi adatti a persone di tutte le età, inclusi bambini e anziani. Inoltre, la semplicità di esecuzione e la rapidità dei risultati li rendono accessibili a chiunque desideri ottenere informazioni sulla propria salute intestinale senza dover affrontare esami complessi.

Inoltre, i Breath Test rappresentano un valido supporto per il medico, che può così basare le proprie decisioni terapeutiche su dati oggettivi e specifici per il singolo paziente. Questo approccio diagnostico consente di personalizzare le cure, concentrandosi sulle reali esigenze del paziente e migliorando così l’efficacia del trattamento.

Quando Effettuare un Breath Test?

I Breath Test sono consigliati per chi presenta sintomi digestivi ricorrenti, come gonfiore, crampi addominali, diarrea o alterazioni delle abitudini intestinali. Questi segnali possono essere indice di intolleranza al lattosio, SIBO o altre disfunzioni digestive che, se non diagnosticate e trattate, possono compromettere il benessere generale del paziente.

Essere consapevoli della propria salute digestiva e ottenere una diagnosi accurata consente di apportare modifiche allo stile di vita e all’alimentazione che possono migliorare significativamente la qualità della vita.

Come Prenotare il Vostro Breath Test?

Prenotare un Breath Test presso la Casa di Cura San Michele è semplice. Grazie a un team di professionisti esperti, la struttura offre un servizio dedicato e supporta i pazienti in ogni fase, dalla preparazione al test fino all’interpretazione dei risultati.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il centro al numero 0884 581116 o scrivere una e-mail a info@casadicurasanmichele.com.