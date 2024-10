Foto Ansa - immagine d'archivio, non inerente il testo

ANSA. Morire a 14 anni per shock anafilattico dovuto a un’allergia alle arachidi.

E’ successo a Roma dove una giovanissima turista inglese, in vacanza con i genitori, ha mangiato un dolce che ne conteneva alcuni residui e che le è stato fatale.

Lo racconta oggi Repubblica.

La famiglia era appena arrivata a Roma ed era andata a pranzo in un ristorante nel quartiere Gianicolense. La 14enne ha cominciato a sentirsi male da subito ma la situazione è precipitata quando è rientrata in hotel: i genitori hanno chiamato immediatamente il 118 e la ragazza è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo. Le manovre salvavita però non sono servite e la ragazzina è morta. I genitori sono sotto shock, e il padre è stato ricoverato dopo essere stato colto da un malore.

La Procura ha avviato un’inchiesta affidata alla polizia anche per sapere se la giovane, che sarà sottoposta ad autopsia, avesse comunicato la sua allergia al personale del ristorante.

