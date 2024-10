Puglia terra di esperienze con l'avviso dedicato ai prodotti turistici

Puglia, c’è una stagione turistica mai terminata e che proseguirà fino a marzo. Questi sei mesi sono l’arco temporale dell’innovativo Avviso Prodotti turistici finanziato dalla Regione Puglia con una dotazione di 950.000 euro, che prevede due scadenze per la candidatura. “Sulla prima finestra dell’Avviso dedicato allo sviluppo dei Prodotti turistici della Puglia, sosteniamo 17 progetti promossi da operatori privati, per un investimento complessivo iniziale di 660mila euro – ha detto l’assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane, – .

Sono risorse con cui, come Regione Puglia insieme a Pugliapromozione AReT, acquistiamo servizi da operatori economici con comprovata esperienza in ambito turistico e culturale. Questa iniziativa si inserisce nel Piano strategico del Turismo Regionale, con l’obiettivo di promuovere esperienze autentiche in ogni singolo territorio, rendendo la nostra destinazione attrattiva anche nei cosiddetti ‘mesi spalla’, quindi oltre il periodo estivo”.

“Sono già numerose le proposte pervenute per la seconda finestra invernale dello stesso Avviso: un segnale importante da parte di chi ogni giorno si occupa di turismo. Questi risultati ci gratificano su un Avviso sperimentale con cui accompagniamo gli operatori in un percorso che valorizzi le destinazioni, trasformando in un sistema integrato tutto ciò che rende unica la nostra terra”, ha proseguito l’assessore Lopane.

La panoramica dei progetti attivati a chiusura della prima scadenza rappresenta in modo efficace alcuni dei principali appuntamenti dell’autunno pugliese fino alla prima settimana di dicembre. A seguire, verranno divulgate le iniziative in attivazione con la seconda finestra dell’Avviso Prodotto, che si svolgeranno tra l’1 dicembre e il 31 marzo 2025, con un calendario ancora in corso di definizione.

A tutto ciò si aggiungono quotidianamente, a cura di soggetti promotori sia pubblici che privati, numerosissime attività che sono fruibili dai viaggiatori cliccando su https://www.viaggiareinpuglia. it/it/eventi-attivita. Nel corso della conferenza stampa di oggi, a titolo esemplificativo, sono stati illustrati oltre 100 appuntamenti in tutte le province pugliesi. È di fondamentale importanza ricordare che chiunque sia titolare di un’impresa del settore, associazione o altre categorie specificate nel portale, può iscriversi al DMS Puglia e, accedendo attraverso l’Identità digitale personale, aggiungere nuove iniziative nella sezione eventi-attività di www.viaggiareinpuglia.it utilizzando il servizio dedicato.

“Con l’avviso prodotto, e l’enorme successo di partecipazione che ha conosciuto in questa prima finestra autunnale, si conferma con chiarezza la direttrice strategica della Puglia in questa fase 2 del Turismo – ha evidenziato Aldo Patruno, direttore Dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia – . Al crescere esponenziale del turismo internazionale e, dunque, di una domanda e di una spesa di qualità, deve crescere una corrispondente offerta territoriale di qualità, variegata e diffusa tutto l’anno, su tutto il territorio regionale.

La diversificazione del prodotto e dell’offerta sono, infatti, la condizione per una destagionalizzazione mirata che non significa più semplicemente allungare la stagione nel tempo, oltre la stagione balneare (che, per ragioni climatiche, va già ormai ben oltre i mesi di luglio e agosto), ma soprattutto allargarla nello spazio, coinvolgendo tutte quelle aree – borghi, aree interne, paesaggi rurali, entroterra, parchi naturalistici etc – ancora non toccati dai grandi flussi turistici. In tal modo, si intende favorire la qualificazione dell’offerta che a sua volta potrà andare ad alimentare ulteriormente il processo di internazionalizzazione in atto, nelle more dell’attivazione di interventi strutturali su servizi, infrastrutture, formazione e lavoro, a valere sulla programmazione dei fondi europei 2021-2027″.

“La Puglia ha superato ogni record, settembre e ottobre sono stati all’insegna del tutto pieno. È davvero un onore presentare adesso quello che accade a novembre, perché non ci fermiamo, non abbiamo intenzione di fermarci e abbiamo intenzione di spingere per una Puglia sempre più sugli scudi dal punto di vista turistico. Puntiamo su di una attività di Prodotto, con enogastronomia, artigianato, wedding, bike tourism e tutte le attività all’aria aperta, visto il clima che ci contraddistingue, ed arte e cultura”, ha evidenziato Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione.

Dalla panoramica dei progetti presentati finora per l’Avviso Prodotto emerge un’offerta variegata. Si va dai tour esperienziali con degustazioni guidate, show cooking, laboratori di artigianato, proiezioni ed esibizioni fino agli artisti di strada. Ci sono, poi, attività che uniscono la risorsa mare alla paranza ed al vino, esperienze di oleo turismo, tour guidati nel territorio murgiano fra grano, vino, latte, olio, cioccolato. Non mancano proposte multi sportive outdoor con cicloescursioni, trekking, equitazione, orienteering, nordic walking, tour in barca anche con degustazioni, arrampicata, corsa nel territorio delle gravine. Un capitolo significativo è quello del wedding, il summit internazionale e il matrimonio fuori stagione.