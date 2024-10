Foggia. Rigetto di tutte le eccezioni presentate dai legali degli imputati tranne quella sulla tardività del deposito della perizia prospettiva.

E’ quanto emerso il 17 ottobre presso il Tribunale di Foggia, al termine dell’udienza preliminare del procedimento “Quota“, relativa a un’operazione del 15 giugno 2023, nel corso della quale i militari del Ros dei Carabinieri – nelle province di Foggia, Napoli, Roma, Taranto e Benevento – avevano eseguito sei misure cautelari personali emesse dal GIP c\o il Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura di Foggia, nei confronti di sottufficiali, di un ufficiale dell’Aeronautica Militare e di un dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione, ritenuti responsabili dei reati di corruzione, traffico di influenze illecite, falso e sostituzione di persona ed hanno contestualmente dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, per 523.500 euro nei confronti di due sottufficiali, ritenuti i principali indagati.

Si ricorda come, lo scorso 19 settembre 2024 a Foggia, durante l’udienza preliminare erano state sollevate eccezioni preliminari in merito all’utilizzabilità della perizia relativa alle trascrizioni delle intercettazioni, poiché il deposito di tali documenti è avvenuto oltre i termini stabiliti. La difesa aveva richiesto il non luogo a procedere per tutti gli imputati, sostenendo che, alla luce della recente modifica della legge Nordio, per integrare il reato di corruzione è necessaria la verifica di alcune specifiche caratteristiche, che in questo caso non sarebbero applicabili. Pertanto, si era argomentato che il fatto non sussiste.

Le misure cautelari hanno colpito, tra gli altri, i sottufficiali foggiani Aldo Caurio (48 anni) e Gennaro Sorgente (55 anni), in servizio presso il 32° Stormo di Amendola. Per il sottufficiale Arturo Salza, originario di Napoli e residente a Roma, è stato disposto il regime degli arresti domiciliari. Un ufficiale e un altro sottufficiale dell’Aeronautica sono stati sospesi per quattro mesi dai pubblici uffici, mentre un dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione è stato sottoposto all’obbligo di dimora.

Il Giudice ha fissato al 30 gennaio 2025 il termine per il deposito delle note difensive da parte dei legali degli imputati.

Gli avvocati di Caurio e Sorgente, rappresentati dall’avvocato Ursitti, hanno avanzato richiesta di rito abbreviato, con interrogatorio fissato per il 23 gennaio 2025.

La sentenza, dopo la discussione di tutti i legali prevista per il 6 febbraio 2025, sarà pronunciata a conclusione dell’udienza preliminare.