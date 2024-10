Eletti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Garanti. Nuovo mandato per il presidente, Pasquale Marchese: “Accanto agli ETS per le sfide del presente e del futuro”.

Foggia. Grande partecipazione, lo scorso 23 ottobre, per l’assemblea dei soci del CSV Foggia, Centro di Servizio al Volontariato.

Nel corso della riunione sono stati rinnovati gli Organi Sociali per il triennio 2024-2027. Un momento di condivisione e democrazia, con la presenza di ben 31 realtà associative chiamate a votare per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Garanti. Al termine delle operazioni di voto, i nuovi organi si sono autoconvocati per la definizione delle rispettive cariche.

Nel Consiglio Direttivo, Pasquale Marchese è stato eletto presidente, affiancato da Carlo Rubino come vicepresidente; Laura Pipoli è stata nominata tesoriera e Lelio Costantino Pagliara segretario. Gli altri membri eletti sono Gianluca Russo, Alessio Marino, Mario Ilio Guadagno, Matteo Perillo e Francesco Pio Maurizio Tella. A comporre il nuovo Collegio dei Garanti, invece, sono Maria Campanaro detta Sarah (presidente), Domenico Rizzi, Daniela Gentile, Antonio Soldo, Renato Frisoli e Anna Angela Postiglione.

“L’impegno del CSV Foggia – sottolinea Pasquale Marchese – continua con forza e dedizione per sostenere le organizzazioni di volontariato e il Terzo Settore della Capitanata e dei comuni BT Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli. I nostri uffici rappresentano un punto di riferimento sicuro e competente per chi, ogni giorno, si dedica al bene della comunità. Ringrazio per questo i direttori e gli operatori e le operatrici del CSV per il loro lavoro quotidiano”.

Il presidente ha inoltre posto l’accento sulle sfide che il Terzo Settore dovrà affrontare nel prossimo futuro e sull’impegno del CSV Foggia nel sostenerle. “Viviamo un momento storico complesso, in cui gli Enti del Terzo Settore devono affrontare grandi trasformazioni e rispondere a bisogni sociali sempre più forti. Il nostro compito è accompagnare queste realtà, offrendo loro strumenti formativi, consulenze e risorse per consolidarsi e crescere, affinché possano svolgere al meglio la loro missione a favore delle comunità”.

Pasquale Marchese ha poi augurato buon lavoro a tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Garanti, sottolineando il valore di un rinnovato entusiasmo e della condivisione di competenze per raggiungere i prossimi obiettivi. “Auguro a tutti gli eletti di svolgere il proprio incarico con la stessa passione e attenzione che ci hanno contraddistinto in tutti questi anni. Sono certo che, insieme, potremo continuare a promuovere i valori della solidarietà e del sostegno reciproco, contribuendo a migliorare le opportunità per tutte le realtà del territorio”.