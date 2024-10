Musicale, d’impatto, giallo e suspense, divertente, con una grande attenzione alla danza a tutte le declinazioni dello spettacolo dal vivo. Si presenta così la nuova stagione teatrale della Città di San Severo organizzata dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Puglia Culture al Teatro Comunale “Giuseppe Verdi”. Alla presentazione di questa mattina, avvenuta nel Foyer del Teatro Verdi, hanno preso parte il Sindaco Lidya Colangelo, il Vice Sindaco con delega alla Cultura Anna Paola Giuliani, il Presidente della Commissione Cultura Anna Mariani, Sante Levante, Direttore di Puglia Culture, Giulia Delli Santi, Dirigente Responsabile delle Attività Teatrali Puglia Culture. Ha coordinato e moderato Michele Princigallo, Responsabile dell’Ufficio Stampa del Comune di San Severo.

Della rassegna si aveva anticipato uno dei 15 titoli, il musical molto atteso “Mare fuori”, il 10 novembre (in fuori abbonamento), la colonna sonora originale tratta dalla serie di successo, con la regia di Alessandro Siani, unica tappa a San Severo in tutto il nord della Puglia, tra i fiori all’occhiello dell’intera rassegna. Rosa Ricci (Maria Esposito), Dobermann (Enrico Tijani), Totò (Antonio Orefice), Micciarella (Giuseppe Pirozzi), Milos (Antonio D’Aquino) sono i personaggi amatissimi della serie tv che ritorneranno anche nella trasposizione teatrale. Con loro anche Nunzia (Carmen Pommella) una delle guardie. Il cantautore Andrea Sannino è invece uno delle grandi sorprese che faranno parte del cast principale del musical.

La rassegna conta poi, in ordine di apparizione, il 22 novembre un classico di Agatha Christie, “Testimone d’accusa”, con Vanessa Gravina, Giulio Corso, la partecipazione di Paolo Triestino e la regia di uno degli artisti allievi più amati da Eduardo, Geppy Gleijeses. Seguirà in fuori abbonamento il 24 novembre un omaggio al grande compositore Giacomo Puccini, in occasione del Centenario della sua scomparsa. “#Puccini100” è un’occasione per riscoprire le melodie immortali e l’intensità drammatica che caratterizzano capolavori come “La Bohème, Tosca, Madama Butterfly e Turandot. In fuori abbonamento con l’Orchestra e il Coro lirico Apulia e la direzione di Antonello Ciccone, soprano Anna Maria Stella Pansini, tenore Stefano Sorrentino, baritono Andrea Carnevale, direttore del coro Giuseppe Maiorano, la regia di Giuseppe Grasso.

Il teatro dell’assurdo di Ionesco, per la regia di Giorgio Gallione è invece la scelta per il 15 dicembre con l’interpretazione divertente della coppia Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, “Delirio a due” è il titolo di questa commedia dove la cornice comica e beffarda e il funambolismo verbale fanno comunque trasparire una società che affoga nella tragedia quotidiana e nella sconcertante gratuità dei comportamenti, e dove il linguaggio, invece di essere strumento di comunicazione, è un ostacolo che allontana e divide.

Record di incassi e ottima critica per la versione teatrale di “Perfetti sconosciuti” (il 9 gennaio), regia anche qui di Paolo Genovese, con i sette personaggi interpretati da Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Lorenza Indovina, Valeria Solarino. Commedia brillante sulla vita, quella privata e quella intima e privatissima, tra segreti e bugie individuali e di coppia.

Dopo Il sindaco pescatore Ettore Bassi torna a teatro il 29 gennaio a San Severo con “Trappola per topi”, anche questo uno spettacolo molto amato e riproposto nei più grandi teatri italiani. Una trama molto contemporanea dove i conflitti, le ferite esistenziali, i segreti che ognuno esplicita o nasconde sono quelli dell’uomo di oggi, dell’io diviso, della pazzia inconsapevole.

Con Massimo Dapporto, Fabio Troiano, produzione Teatro Franco Parenti, arriva il 5 febbraio “Pirandello Pulp”, di Edoardo Erba, regia Gioele Dix. Teatro nel teatro, sul palco dove deve andare in scena Il Gioco delle Parti di Pirandello. Maurizio, il regista dello spettacolo, si aspettava un altro tecnico per il montaggio delle luci, ma si presenta Carmine, che non sa nulla dello spettacolo e soffre di vertigini…

A Febbraio torna anche la musica, di matrice colta e qui portata sul palco con l’irriverente ironia di Elio – e i suoi musicisti – che gioca con testi e canzoni di Fo, Gaber, Jannacci, Cochi e Renato, e con parole da Flaiano a Marcello Marchesi e dà vita a “Quando un musicista ride”, il 10 febbraio con Alberto Tafuri – pianoforte, Martino Malacrida – batteria, Pietro Martinelli – basso e contrabbasso, Matteo Zecchi – sassofono, Giulio Tullio – trombone, la regia è di Giorgio Gallione.

“Giardino d’autunno” liberamente tratto dal libro della scrittrice e drammaturga argentina Diana Raznovich è invece la prosa del 20 febbraio, in fuori abbonamento, con il Piccolo teatro Spazio Off. Si racconta delle abitudini e la solitudine delle due coinquiline che vivono nell’attesa di una soap opera (siamo negli anni 80) e delle performance del loro idolo Marcello. Regia di Roberto Galano, gli attori sono Paola Marino, Tonia Avellano, Antonio Raul Lannunziata.

Scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari e Antonio De Santis, Ale e Franz tornano in scena con un recital; il 26 febbraio ‘il meglio di’ nel “Recital” dove ripercorrono il meglio rappresentato in tutti questi anni. Lo spettacolo raccoglie materiale in tanti anni di lavoro, e vuole portare un po’ di leggerezza e ricercata demenzialità.

Molto amato nel teatro e ora anche dal pubblico TV è Massimiliano Gallo, figlio d’arte (di Nunzio Gallo), in tv marito di Imma Tataranni e tanti altri personaggi. Al Verdi si propone il 7 marzo con “Amanti”, regia di Ivan Cotroneo, una progressione temporale fatta di equivoci, imbrogli, passi falsi, finte presentazioni, menzogne, incasinamenti, prudenza, e anche guai evitati per miracolo. Fino a quando qualcosa stravolge tutti gli equilibri…

Gli ultimi tre spettacoli previsti sono affidati alla comicità di Gabriele Cirilli il 16 marzo: con la supervisione anche di Carlo Conti in scena lo spettacolo “Cirilli & Family”, il racconto divertente della famiglia del comico in uno show-inno all’unione e alla complicità ingredienti fondamentali dell’amore familiare.

Il 23 marzo scritto tra gli altri da Alessandro Siani in arrivo “Benvenuti in casa Esposito”, con Giovanni Esposito, che racconta le vicissitudini di un uomo alle prese con il tentativo tragicomico di essere un vero criminale del rione Sanità di Napoli.

Per finire il 30 marzo in scena la quinta edizione del “Gran Galà internazionale della danza e del musical”, il progetto in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di San Severo e Puglia Culture che si è consolidato nel tempo, un grande successo di pubblico e di critica. Lo spettacolo, ideato e organizzato da Rossella Damone, sotto la direzione artistica di Mario Marozzi, Etoile del Teatro dell’Opera di Roma, ospiterà i grandi nomi della Danza, del Musical e del Jazz. Primi Ballerini, Solisti ed Etoile, provenienti dal Teatro alla Scala di Milano, dal Teatro dell’Opera di Roma e da molte altre prestigiose realtà, sfileranno sul palcoscenico spaziando tra i vari generi della danza classica, neoclassica, contemporanea, modern jazz e del tango. Un programma variegato che include coinvolgenti momenti dedicati al Jazz e al Musical, grazie all’intervento dal vivo di musicisti e performer protagonisti di importanti commedie musicali.

TEATRO VERDI

Stagione di prosa 2024/2025

ABBONAMENTI a 10 spettacoli

PLATEA INTERO € 200,00, PALCHI I^ E II^ Fila INTERO euro 180,00, PALCHI III^ Fila INTERO € 160,00 LOGGIONE INTERO € 120,00.

COSTO DEI BIGLIETTI

Musical Mare Fuori (fuori abbonamento): Platea: € 45, Palchi 1/2/3 fila centrali: € 40, Palchi 1/2/3 fila laterali: € 35, Loggione: € 30, Loggione ridotto under 25: € 20.

Per gli SPETTACOLI in abbonamento: PLATEA INTERO € 30,00, PALCHI I^ E II^ Fila, INTERO € 25,00, PALCHI III^ Fila INTERO € 20,00, LOGGIONE INTERO € 15,00.

Per lo spettacolo I GIARDINI D’AUTUNNO fuori abbonamento: PLATEA INTERO € 12,00, PALCHI INTERO € 10,00, LOGGIONE INTERO € 5,00.

Per Il Concerto Puccini 100- fuori abbonamento: PLATEA 1 settore, INTERO € 25,00, PLATEA 2 settore INTERO € 20,00, PALCHI Centrali€ 20,00, PALCHI Laterali INTERO € 15,00 LOGGIONE INTERO € 10,00

Per il GRAN GALÀ INTERNAZIONALE DELLA DANZA IV EDIZIONE – fuori abbonamento: PLATEA INTERO € 15,00, PALCHI INTERO € 10,00, LOGGIONE INTERO € 5,00.

Condizioni generali di abbonamento

La tessera di abbonamento non è personale e dovrà essere esibita quale titolo d’ingresso al personale di sala. Le tessere di abbonamento per i Palchi sono validi per l’ingresso di 4 persone. I documenti attestanti il diritto alla riduzione dovranno essere esibiti all’atto della prenotazione e, a richiesta, al personale di sala. Le riduzioni non sono cumulabili. Il TPP è accreditato a Carta della Cultura e del Merito e Carta del Docente per consentire l’acquisto di abbonamenti e biglietti ai titolari del bonus.

Orario delle rappresentazioni: porta ore 20,30, sipario ore 21,00. Non sarà consentito l’accesso in sala a spettacolo iniziato. Il presente programma potrà subire variazioni, indipendenti dalla volontà degli organizzatori, che saranno comunicate tempestivamente secondo gli usi.

Data apertura abbonamenti: dal giorno 30 ottobre al giorno 1 novembre prelazione per gli abbonati. Il botteghino sarà aperto dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 19.00. Dal giorno 2 novembre al giorno 15 novembre vendita aperta a tutti. Il botteghino sarà aperto dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 19.00.

Vendita biglietti spettacoli in abbonamento dal giorno 15 novembre dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 19.00 alle ore 21.00.

Vendita biglietti spettacoli fuori abbonamento dal 15 novembre dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 19.00 alle ore 21.00.

Teatro Comunale Verdi Corso Vittorio Emanuele – SAN SEVERO – cell 324/7829089

Puglia Culture tel. 080.5580195 – www.teatropubblicopugliese.it