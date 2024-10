Vitulano Drugstore Manfredonia: arrivano i campioni d’Italia della META Catania

La prima partita al PalaScaloria di Manfredonia nella Serie A 2024/25 è più che mai speciale: mercoledì 30 ottobre 2024 alle 15:00, nel posticipo della seconda giornata, gli ospiti del Vitulano Drugstore saranno i campioni d’Italia della META Catania Bricocity.

Gli etnei sono una delle squadre con maggiori qualità e quantità di tutto il campionato di calcio a cinque italiano: una rosa costruita con la volontà di riportare lo Scudetto alle pendici del vulcano, nonché di ritagliarsi un posto da protagonisti a livello europeo.

La partenza offre ottime premesse per questi obiettivi: dopo il 4-2 nella prima giornata contro la CAME Treviso, un trittico di vittorie nella scorsa settimana ha fatto gioire il PalaCatania, regalando il primo posto nel Main Round di UEFA Futsal Champions League e aprendo le porte verso l’Élite Round, portando i siculi tra le sedici migliori squadre del vecchio continente.

D’altro canto, i sipontini hanno lavorato duramente dopo la sconfitta per 4-2 nella prima giornata in trasferta con la Fortitudo Pomezia. L’augurio è quello di rendere il palazzetto casalingo un fortino, nel quale anche i team di vertice dovranno fare i conti con un gruppo coeso sostenuto da un meraviglioso pubblico.

In attesa dell’ospitata di mister David Ceppi al programma Solo Futsal, nonché di una doppia intervista ai fratelli Carmelo (capitano della META e della Nazionale Italiana) e Gaetano Musumeci (pivot del Vitulano Drugstore Manfredonia, in prestito dai siciliani), l’area comunicazione del club biancoceleste ha raccolto le dichiarazioni di qualcuno che ha vissuto il mondo catanese per svariate stagioni: il portiere Daniele Dovara.

“In settimana abbiamo lavorato tantissimo per questa gara, studiando ciò che fanno e preparandoci al meglio. Sicuramente è una partita diversa da tutte le altre perché mi sono formato in questo sport alla META, avrà un effetto diverso. Ciononostante abbiamo curato molto la preparazione. Sappiamo chi andiamo ad affrontare: una grande squadra, soprattutto ampia. Noi però non demordiamo: qui, in casa, cercheremo di dare il massimo.”

Cartella stampa curata graficamente da Federico Guerra.

Comunicato: Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5