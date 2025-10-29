di Redazione online – La Gazzetta del Mezzogiorno

Un commando armato, composto da almeno sette-otto persone, ha tentato ieri sera, 27 ottobre, un clamoroso assalto ai furgoni portavalori della Mondialpol lungo il tratto autostradale A14 tra Loreto Porto Recanati e Civitanova Marche, nel Maceratese. Il bottino potenziale era di circa tre milioni di euro, destinati al pagamento delle pensioni. L’azione, tuttavia, è fallita grazie al pronto intervento dei Carabinieri del Comando provinciale di Macerata, che hanno arrestato tre dei presunti responsabili, tutti originari di Cerignola (Foggia).

L’assalto sull’autostrada

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i rapinatori hanno agito con modalità militari: hanno sparso chiodi a cinque punte sulla carreggiata, incendiato cinque auto per bloccare il traffico e costringere i blindati a fermarsi. Poi hanno aperto il fuoco con armi semiautomatiche contro una cisterna e contro i portavalori.

Una delle guardie giurate ha risposto sparando, ferendo a una gamba uno dei malviventi. Nonostante l’uso di esplosivo per cercare di aprire le casseforti, il commando non è riuscito a impossessarsi del denaro.

La fuga e gli arresti

Mentre l’autostrada veniva chiusa per ore, il gruppo si è diviso: cinque uomini impegnati direttamente nell’assalto, due basisti appostati lungo la via di fuga. Proprio questi ultimi sono stati individuati a Porto Potenza Picena, mentre tentavano di rubare un furgone in un vivaio per proseguire la fuga.

I due, Giuseppe Rubbio, 51 anni, e Savino Pugliese, 43 anni, entrambi pregiudicati di Cerignola, sono stati arrestati. Addosso avevano munizioni per armi da guerra, ricetrasmittenti e un jammer, disturbatore di frequenze.

Poco distante, è stato rintracciato anche Savino Costantino, 56 anni, ferito a una gamba e ricoverato d’urgenza all’ospedale di Torrette ad Ancona, dove è stato operato per l’estrazione di un proiettile. È in stato d’arresto con l’accusa di tentata rapina aggravata.

La ricostruzione degli inquirenti

La banda, composta da almeno otto persone, aveva organizzato nei dettagli il colpo. Due moto, già pulite e pronte per la fuga, erano state caricate su un furgone intercettato dai militari. L’intervento dei carabinieri — allertati da una telefonata al 112 di un passante che aveva notato due uomini in abiti scuri vicino alla recinzione dell’autostrada — ha scombinato i piani del gruppo. “Vedendo i lampeggianti dei carabinieri, i banditi hanno improvvisato una via di scampo e si sono dispersi nelle campagne”, ha dichiarato il colonnello Raffaele Ruocco, comandante provinciale dei Carabinieri di Macerata.

Sul posto gli investigatori hanno rinvenuto tute, passamontagna, giubbotti antiproiettile e scaldacolli, oltre a un complice ferito abbandonato dai complici. Gli altri componenti, almeno quattro o cinque, sono riusciti a dileguarsi rubando un furgone del vivaio e restano tuttora ricercati. Non si esclude che possano aver già fatto ritorno in Puglia.

Il profilo della banda

Secondo la procura di Macerata, il gruppo avrebbe base operativa a Cerignola, città già nota per la presenza di bande specializzate in assalti a portavalori. I tre arrestati, considerati “pesci piccoli” dell’organizzazione, sarebbero parte di un commando più ampio, addestrato e ben equipaggiato.

Le indagini proseguono per risalire ai fiancheggiatori e ai canali logistici utilizzati dal gruppo criminale.