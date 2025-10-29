Cerignola – 29 ottobre 2025. Dopo quattro sconfitte consecutive in campionato, l’Audace Cerignola è chiamata a rialzare la testa. Questa sera, al “Domenico Monterisi”, i gialloblù ospitano il Casarano per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C, una sfida a eliminazione diretta che potrebbe restituire fiducia e morale all’ambiente ofantino. In caso di parità dopo i 90 minuti, si andrà direttamente ai calci di rigore.

Il momento difficile dei gialloblù

La squadra di Vincenzo Maiuri vive una fase delicata: il ko di Trapani ha prolungato la serie negativa e messo in evidenza le difficoltà di un gruppo che, fino alla gara con il Catania, aveva incantato per gioco e intensità. La Coppa, in questo contesto, diventa un’occasione per ritrovare se stessi e preparare al meglio il prossimo impegno di campionato, sabato contro l’Atalanta U23, considerato uno dei più importanti degli ultimi anni.

Probabile turnover

Maiuri dovrebbe ricorrere a un ampio turnover per gestire le energie e concedere spazio a chi finora ha giocato meno. Tra i pali dovrebbe esserci Iliev, mentre in difesa è atteso l’impiego di Parlato. In attacco spazio al talento di Zak Ruggiero, con Dabizas e Ballabile pronti a guidare l’offensiva. L’obiettivo è chiaro: ritrovare il vero Cerignola, quello capace di far tremare gli avversari e accendere il pubblico del Monterisi, storicamente campo difficile per chiunque.

Casarano in cerca di conferme

Sul fronte opposto, il Casarano di Vito Di Bari arriva con una mini crisi aperta. Dopo il successo in campionato proprio contro il Cerignola, i salentini hanno rallentato il passo, incappando in due prestazioni opache contro Foggia e Siracusa. In campo, con ogni probabilità, il tecnico confermerà il 3-4-3, mentre resta da capire se troverà spazio dal primo minuto il grande ex Giancarlo Malcore, protagonista indimenticato della recente storia gialloblù.

Biglietti popolari e fischio d’inizio

Per favorire la partecipazione dei tifosi, la società ha deciso di fissare il prezzo dei biglietti a 5 euro in tutti i settori dello stadio. Fischio d’inizio alle 20:30, con direzione di gara affidata al signor Carlo Esposito della sezione di Napoli.