Aprire un centro scommesse in Italia richiede oggi più che mai una conoscenza approfondita delle regole che disciplinano il gioco legale. Al centro di tutto c’è la concessione ADM, l’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che consente di raccogliere scommesse in modo legale e trasparente.

Cos’è la concessione ADM

La concessione ADM (ex AAMS) è il titolo con cui lo Stato affida a un soggetto privato la gestione di una parte del servizio pubblico del gioco. In sostanza, chi desidera aprire un centro scommesse deve operare sotto l’ombrello di questa concessione, che rappresenta la garanzia di legalità, sicurezza e rispetto delle norme fiscali e antiriciclaggio. Senza di essa, ogni attività di raccolta scommesse è considerata illegale e può portare a sanzioni molto gravi, inclusa la chiusura immediata del locale.

Le due modalità per operare in Italia

Ottenere una concessione ADM diretta non è semplice: l'Agenzia pubblica periodicamente bandi pubblici per selezionare nuovi concessionari, e i requisiti richiesti sono molto rigidi. Occorre dimostrare solidità economica, capacità tecnica e trasparenza gestionale. Chi ottiene la concessione diventa un vero e proprio operatore autorizzato, in grado di gestire in autonomia una rete di punti vendita.

La seconda via, decisamente più comune per gli imprenditori, è affiliarsi a un concessionario già titolare di licenza. In questo caso, l’agenzia o il “corner scommesse” opera in qualità di punto affiliato, utilizzando il marchio e i sistemi informatici del concessionario. È la soluzione più rapida e accessibile per chi vuole entrare nel settore senza affrontare un bando pubblico.

Requisiti per aprire un centro scommesse

Che si scelga la concessione diretta o l’affiliazione, è fondamentale rispettare una serie di requisiti normativi e amministrativi. Prima di tutto occorre aprire la Partita IVA e iscrivere l’attività al Registro delle Imprese. Serve poi la licenza di pubblica sicurezza prevista dall’articolo 88 del TULPS, rilasciata dalla Questura competente, oltre alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare al Comune.

Anche la scelta del locale è soggetta a controlli: deve rispettare le distanze minime dai cosiddetti “luoghi sensibili”, come scuole, chiese o ospedali, e garantire il rispetto delle norme di sicurezza e accessibilità. Ogni Regione può stabilire limiti e vincoli specifici, perciò è consigliabile informarsi presso gli uffici comunali prima di procedere con la locazione.

Costi, tempi e iter

I costi per ottenere una concessione ADM diretta possono essere molto elevati, in quanto includono fideiussioni, cauzioni e infrastrutture tecnologiche conformi agli standard dell’Agenzia. Per chi sceglie l’affiliazione, l’investimento iniziale è più contenuto, ma resta necessario sostenere spese per l’allestimento del locale, l’acquisto delle attrezzature informatiche e le fee di ingresso previste dal concessionario.

In media, l’apertura di un centro affiliato può richiedere un investimento compreso tra 20.000 e 40.000 euro, mentre un corner scommesse integrato in un’attività esistente (ad esempio un bar o una sala giochi) può costare anche meno della metà. I tempi di avvio variano in base alle pratiche comunali e alla velocità con cui si ottiene la licenza di pubblica sicurezza, ma in generale occorrono da due a quattro mesi.

Perché la concessione è indispensabile

La concessione ADM non è solo un requisito formale: rappresenta la base per un’attività trasparente e sostenibile. Grazie alla rete autorizzata, tutte le giocate vengono tracciate, i flussi economici monitorati e le imposte versate regolarmente allo Stato. Ciò protegge sia l’imprenditore, che opera in modo sicuro e riconosciuto, sia il cliente, che può contare su un sistema di gioco controllato e affidabile.

Consigli per chi vuole entrare nel settore

Aprire un centro scommesse può essere un investimento interessante, ma richiede preparazione e prudenza. È importante analizzare il mercato locale, valutare la concorrenza, scegliere con attenzione il concessionario e redigere un business plan realistico. Un supporto professionale, sia legale che contabile, può fare la differenza per gestire correttamente gli adempimenti e avviare l’attività nel rispetto delle normative ADM.

Se quindi la concessione ADM è la chiave per accedere al mondo del gioco legale in Italia, ottenerla e utilizzare questa autorizzazione è il primo passo per aprire un centro scommesse che operi nel pieno rispetto della legge e con prospettive di crescita concrete. Chi intende entrare nel settore nel 2025 deve pianificare con cura, aggiornarsi sulle nuove disposizioni e costruire la propria attività su basi solide e trasparenti.