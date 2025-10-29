Il Comune di Foggia ha ufficializzato l’aggiudicazione definitiva dell’appalto relativo alla manutenzione straordinaria non programmabile e all’abbattimento delle barriere architettoniche su diverse strade e marciapiedi comunali, nell’ambito dell’annualità 2025 – Lotto C, che comprende le borgate e le strade extraurbane oltre la tangenziale.

L’intervento rientra in un accordo quadro ai sensi dell’art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, aggiudicato tramite procedura aperta ex art. 71 dello stesso decreto legislativo, con criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 50, comma 4.

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a 1.311.646,33 euro al netto dell’IVA, suddivisi in 1.128.171,84 euro per lavori soggetti a ribasso, 45.668,00 euro per oneri della sicurezza e 137.806,49 euro per i costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso.

Alla gara, svoltasi il 18 luglio 2025, hanno partecipato 114 operatori economici, tutti ammessi. L’aggiudicazione definitiva è stata assegnata alla COGET Srl, già individuata come aggiudicataria provvisoria nel verbale di gara n. 1 del 18 luglio 2025. La conferma è avvenuta con determinazioni dirigenziali n. 1378 del 7 agosto 2025 e n. 1407 del 21 agosto 2025, emesse dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia.

L’aggiudicazione è divenuta efficace l’8 agosto 2025, con firma del dirigente responsabile del Servizio Contratti e Appalti del Comune di Foggia, ing. Tullio Daniele Mendolicchio.