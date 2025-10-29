FOGGIA – La lista Alleanza Civica per la Puglia, a sostegno del candidato presidente Sabino Mangano, è stata ufficialmente riammessa alla competizione elettorale per la circoscrizione di Foggia. La decisione è arrivata oggi dalla Commissione elettorale provinciale, che ha accolto il ricorso presentato dai proponenti dopo l’esclusione disposta lo scorso sabato per alcuni vizi di forma nella documentazione.

L’errore, secondo quanto si apprende, riguardava alcune irregolarità formali riscontrate al momento della presentazione delle candidature. Dopo l’esame del ricorso, la Commissione ha però ritenuto valide le integrazioni e le motivazioni fornite dal gruppo politico, disponendo la riammissione della lista.

«È una vittoria della correttezza e della partecipazione democratica», ha commentato Sabino Mangano, che guida la coalizione civica in corsa per la presidenza della Regione Puglia. «Abbiamo sempre avuto fiducia nel lavoro delle istituzioni e nel fatto che la nostra documentazione fosse pienamente in regola. Ora possiamo tornare a concentrarci sulla campagna elettorale e sul confronto con i cittadini».

La decisione consente dunque alla lista di Alleanza Civica per la Puglia di essere presente anche nella circoscrizione di Foggia, completando così la partecipazione territoriale del movimento in vista del voto regionale del 23 e 24 novembre prossimi.

Con la riammissione, si chiude una vicenda che aveva sollevato polemiche e preoccupazioni tra i sostenitori della lista, che nei giorni scorsi avevano parlato di “ingiustizia burocratica”. Ora la competizione torna a pieno titolo aperta anche sul territorio foggiano, dove la coalizione di Mangano punta a rafforzare la propria presenza con un programma centrato su trasparenza, legalità e sviluppo sostenibile.

Le elezioni regionali si terranno il 23 e 24 novembre 2025, e con questa decisione Alleanza Civica per la Puglia potrà presentare i propri candidati anche a Foggia, dove si attende una sfida serrata tra le principali coalizioni.