FOGGIA – Il Comune di Foggia ha approvato la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di rifunzionalizzazione della sede comunale ex scuola materna Giovanni XXIII, destinata alla realizzazione di alloggi temporanei e al potenziamento del Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile. L’intervento rientra nel Programma di riqualificazione urbana “Da periferia a periferia”, finanziato con fondi del D.P.C.M. del 25 maggio 2016.

La decisione è stata formalizzata con la determinazione dirigenziale n. 290 del 29 ottobre 2025, a firma dell’ingegnere Tullio Daniele Mendolicchio, dirigente dell’Area 6 – Urbanistica e Lavori Pubblici, e del geom. Massimo Pietradura, responsabile unico del procedimento.

Un progetto per recuperare un edificio dismesso

L’intervento, già avviato nel 2023, nasce dall’esigenza di recuperare un edificio comunale in stato di abbandono: l’ex scuola materna Giovanni XXIII, situata in via Francesco Petrarca. L’immobile, dichiarato inagibile dopo un sopralluogo tecnico del 2013, verrà rifunzionalizzato per ospitare alloggi temporanei destinati a situazioni di emergenza abitativa e per rafforzare le strutture operative della Protezione Civile comunale.

La rimodulazione del progetto, rispetto alla precedente sede CEP, ha mantenuto invariati gli obiettivi e l’entità del finanziamento, adattando però la localizzazione dell’intervento per ottimizzare tempi e risorse.

L’appalto e la variante

L’appalto dei lavori, del valore complessivo di 1,6 milioni di euro, è stato aggiudicato nel 2023 al raggruppamento temporaneo d’imprese Impresa Edile Taggio Matteo (mandataria), In Opera Srl e Fi.Ma. Srl. Il contratto d’appalto è stato sottoscritto il 27 dicembre 2023 e i lavori sono stati consegnati il 15 gennaio 2024.

Nel corso dell’esecuzione, sono emerse alcune criticità tecniche e strutturali che hanno reso necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023. La richiesta, avanzata dal direttore dei lavori, è stata autorizzata dal RUP e trasmessa agli uffici comunali il 22 ottobre 2025.

La variante, che non comporta nuovi impegni di spesa, mira a rendere l’intervento più funzionale e coerente con le finalità originarie del progetto, introducendo modifiche tecniche e miglioramenti esecutivi.

Dettagli economici e tecnici

Il nuovo quadro economico mantiene invariato l’importo complessivo di 1.732.525 euro, ma prevede un aggiornamento dell’importo lavori a 1.437.093 euro, con un ribasso dell’8,03%. Le somme a disposizione della stazione appaltante, destinate a direzione lavori, collaudi, imposte e imprevisti, ammontano a circa 295 mila euro.

Tra gli elaborati tecnici approvati figurano la relazione di variante, il computo metrico aggiornato, il quadro comparativo, le analisi dei nuovi prezzi, la planimetria modificata e la documentazione fotografica.

Nessun impatto sul bilancio comunale

La determinazione precisa che la perizia non genera nuovi oneri finanziari per l’amministrazione e non incide sulla situazione economico-patrimoniale del Comune. Inoltre, è stata accertata l’assenza di conflitti di interesse tra i soggetti coinvolti.

Il provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale il 29 ottobre 2025, dove resterà affisso per 15 giorni consecutivi, come attestato dalla responsabile della pubblicazione, Maria Vincenza Marasco.