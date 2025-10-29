Foggia, chiuso un circolo culturale: all’interno attività abusiva di estetica. Ordinanza urgente

FOGGIA – Con un’ordinanza contingibile e urgente firmata il 29 ottobre 2025, la sindaca Maria Aida-Tatiana Episcopo ha disposto la chiusura immediata di un presunto circolo culturale che, secondo le verifiche degli inquirenti, svolgeva attività abusiva di estetica in un appartamento situato al quarto piano di uno stabile condominiale a Foggia.

Il provvedimento arriva a seguito di un sopralluogo effettuato lo scorso 27 settembre dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) dei Carabinieri di Foggia, insieme al personale del Dipartimento di Prevenzione – S.I.S.P. dell’ASL Foggia, rappresentato dai dottori Michele Lipsi e Antonio Gentile.

Le irregolarità riscontrate

Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto più stanze attrezzate con dispositivi per pressoterapia, laser, manicure, pedicure e make-up, ma senza alcuna documentazione abilitativa né Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in violazione delle normative di settore che regolano l’attività di estetista (L. 1/1990, L. 174/2005, L. 443/1985).

All’interno dei locali, formalmente intestati a un’associazione registrata come circolo culturale, era inoltre assente un responsabile tecnico qualificato. Al momento del sopralluogo erano in corso trattamenti estetici su clienti, tra cui una donna identificata dagli agenti, in ambienti privi di idoneità sanitaria.

Pubblicità ingannevole e rischi per la salute pubblica

L’attività era promossa pubblicamente come centro estetico e utilizzava denominazioni e insegne riconducibili a tale settore, pur operando sotto copertura di un’associazione culturale. Secondo quanto evidenziato nell’ordinanza, tale condotta configura una pratica commerciale scorretta e pubblicità ingannevole, in violazione del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), con potenziali rischi per la salute pubblica e per la trasparenza del mercato.

Le motivazioni dell’ordinanza

Richiamando l’articolo 50 del Testo Unico sugli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), la sindaca Episcopo ha ritenuto necessario intervenire con urgenza “per tutelare l’igiene e la salute pubblica e ripristinare la legalità, impedendo la prosecuzione di attività abusive e prive delle necessarie garanzie sanitarie e amministrative”.

Le misure disposte

Con l’ordinanza n. 73 del 29 ottobre, il Comune di Foggia ha stabilito:

Il divieto immediato di esercizio dell’attività di estetista nei locali riconducibili al circolo culturale interessato; La chiusura al pubblico dei locali con divieto di accesso per qualsiasi attività fino a nuovo provvedimento; La rimozione immediata di insegne e materiale pubblicitario ingannevole.

In caso di inosservanza, è prevista la chiusura coatta dell’attività con apposizione dei sigilli e l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge.