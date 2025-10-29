Foggia, 29 ottobre 2025 – La Giunta comunale di Foggia, presieduta dalla sindaca Maria Aida-Tatiana Episcopo, ha approvato all’unanimità la deliberazione n. 244 che istituisce il conferimento della cittadinanza onoraria simbolica ai minori stranieri residenti nel capoluogo dauno, sulla base del principio dello “ius scholae”.

Il provvedimento, di forte valore civile e simbolico, mira a riconoscere come parte integrante della comunità cittadina le bambine e i bambini di origine straniera che hanno completato almeno un ciclo di istruzione o formazione nel sistema scolastico italiano, prima del compimento della maggiore età.

Un atto di inclusione e coesione civica

La decisione si inserisce nel più ampio progetto “Città della Solidarietà”, previsto nelle Linee Programmatiche di Governo 2023-2028 e nel Documento Unico di Programmazione 2025-2027. L’obiettivo dichiarato dell’Amministrazione è promuovere una Foggia più inclusiva, solidale e multiculturale, in grado di valorizzare le diversità come risorsa per la crescita sociale, economica e culturale del territorio.

Secondo i dati anagrafici comunali, sono 1.547 i minori stranieri residenti a Foggia che frequentano le scuole locali e partecipano alla vita della comunità, pur non godendo formalmente della cittadinanza italiana. A loro si rivolge il nuovo disciplinare, approvato insieme alla delibera, che stabilisce modalità e criteri per il conferimento della cittadinanza onoraria simbolica.

Il disciplinare approvato prevede che la cittadinanza simbolica venga assegnata su richiesta dei genitori, oppure su proposta delle scuole o delle associazioni di riferimento, attraverso cerimonie pubbliche istituzionali che si terranno almeno una volta l’anno. L’iniziativa punta anche a coinvolgere istituti scolastici, associazioni del terzo settore, organismi di partecipazione civica e la Consulta per le Pari Opportunità, con l’obiettivo di promuovere la cultura dell’inclusione e della partecipazione civica.

Episcopo: “Un atto simbolico che parla di cittadinanza reale”

Durante la discussione in Giunta, la sindaca Maria Aida-Tatiana Episcopo ha sottolineato il valore culturale e sociale dell’iniziativa. L’atto, approvato con immediata eseguibilità, non produce effetti giuridici in termini di cittadinanza, ma costituisce un riconoscimento simbolico che anticipa – sul piano valoriale – l’auspicata riforma nazionale in materia di cittadinanza per i minori stranieri cresciuti e formati in Italia.

Un segnale politico e culturale

Con questa deliberazione, Foggia si unisce a un numero crescente di città italiane che hanno adottato analoghe iniziative ispirate allo ius scholae, affermando una visione della cittadinanza come appartenenza e partecipazione, più che come semplice status giuridico. Il provvedimento è stato sottoscritto digitalmente dalla sindaca Episcopo e dal Segretario generale Alfredo Mignozzi, e pubblicato all’Albo Pretorio comunale il 29 ottobre 2025, con efficacia immediata.