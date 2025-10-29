Edizione n° 5869

Home // Foggia // Foggia, inaugurato il cantiere per la riqualificazione del Teatro Mediterraneo

LAVORI Foggia, inaugurato il cantiere per la riqualificazione del Teatro Mediterraneo

All’iniziativa hanno preso parte amministratori locali, tecnici e rappresentanti delle istituzioni

Foggia, inaugurato il cantiere per la riqualificazione del Teatro Mediterraneo

Giovanna Tambo
29 Ottobre 2025
Foggia // Politica //

FOGGIA – Si è svolta questa mattina, mercoledì 29 ottobre, alle ore 10.00, la cerimonia di inaugurazione del cantiere per la riqualificazione del Teatro Mediterraneo, un intervento atteso da tempo che segna l’avvio ufficiale dei lavori di recupero e valorizzazione della storica struttura. All’iniziativa hanno preso parte amministratori locali, tecnici e rappresentanti delle istituzioni, che hanno illustrato nel dettaglio le opere previste dal progetto, finalizzate a restituire al territorio un importante spazio culturale e artistico.

Nel corso dell’evento è stato possibile visitare il sito del cantiere, offrendo così ai presenti l’occasione di comprendere da vicino le fasi operative e gli obiettivi dell’intervento, che punta a modernizzare gli spazi interni, migliorare l’acustica e l’accessibilità, oltre a potenziare la sicurezza e l’efficienza energetica dell’edificio.

La riqualificazione del Teatro Mediterraneo rappresenta un passo significativo verso la rinascita del patrimonio culturale locale, con l’obiettivo di restituire alla città un luogo di aggregazione, spettacolo e creatività.

Un ringraziamento è stato rivolto a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, dai progettisti alle imprese coinvolte, fino ai cittadini che hanno sostenuto con entusiasmo la ripartenza di un simbolo della cultura cittadina.

1 commenti su "Foggia, inaugurato il cantiere per la riqualificazione del Teatro Mediterraneo"

  1. L’ho già detto in altre occasioni: mai nessuna amministrazione è stata più prolifica dell’amministrazione Episcopo. Forse si puo’ avvicinare il primo mandato della giunta Agostinacchio. Forse. Ma questa giunta capeggiata dalla generale Episcopo, è qualcosa di straordinario. Siamo passati dall’immobilismo delle amministrazioni precedenti all’iper attivismo dell’amministrazione Episcopo. Era ora, per tornare all’argomento de quo, che si risolvesse la questione spinosa del Teatro Mediterraneo. Finalmente. Bravi tutti, voto 9.

